Пациенты жалуются на плохо вылеченные зубы

Все больше находится людей, которые не довольны работой своего зубного врача, а потому они обращаются за помощью в Департамент здоровья, пишет Postimees.
«Причиной обращений является то обстоятельство, что лечение зубов оплачивает пациент, и из-за некачественного лечения возникают дополнительные траты», - сказала старший инспектор отдела надзора Департамента здоровья Юта Варьяс.
В прошлом году в течение короткого времени департамент получил сразу две жалобы на одного врача. Один пациент заподозрил, что доктор был пьян. А второй расстроился, что в процессе поиска осколка зуба врач причинил ему нестерпимую боль, а после обращения к другому врачу выяснилось, что никакого осколка не было, и речь шла о виднеющемся в ране кончике кости челюсти.
Перегоревший доктор
И хотя побывавшие в кабинете стоматолога инспекторы нашли там недочеты, Варья заверила, что пьяным врач точно не был.
«У человека были проблемы со здоровьем, но пациенту, который сам врачом не является, трудно определить, что происходит. Проще сказать, что доктор был пьяным», - сказала старший инспектор.
В этом плане департамент, опираясь на решение действующей при Министерстве социальных дел экспертной комиссии по надзору за качеством лечения, сделал врачу предписание, поскольку, хотя процедура была необходимой, ее осуществление оказалось «не самым лучшим».
«Был удален зуб, и больше там ничего не нужно было делать», - добавила Варьяс. По словам старшего инспектора, врач был виноват, поскольку «поставил свои бизнес-интересы на первый план» и хотел работать, хотя состояние его здоровья этого не позволяло.
«Я не был пьяным, у меня тогда было повышенная тревожность, я принимал антидепрессанты и успокоительное»,- сказал Postimees перегоревший в прошлом году от переработки доктор. Поскольку речь идет о деликатных данных о здоровье, редакция его имени не называет.
По словам врача, на него раньше жаловались, и обратившиеся в Департамент здоровья пациенты до того с ним не говорили. Они и сам признал, что не должен был работать в таком состоянии: «Но ты же сам этого не чувствуешь. Работающие рядом коллеги, конечно, спрашивали, что со мной такое, и мне говорили, что речь была замедленная, взгляд был другим».
Стоматолог сказал, что он единственный врач и единственный кормилец в семье. «Деньги по болезни я бы получил бог знает, когда, и я подумал, что справлюсь, и работал стиснув зубы, были очень длинные рабочие дни», - говорит он.
Врач признает, что это было ошибкой, и теперь он работает с нагрузкой 0,75: «Я знаю, что я не должен был этого делать».
Нереальные требования
По словам руководителя стоматологической клиники Клиники Тартуского университета, члена экспертной комиссии по надзору за качеством лечения Тааво Сеэдре, в плане этого доктора речь идет об исключении: «Я не вижу причин делать на основании этого какие-то обобщения».
Сеэдре не согласен с утверждениями Варьяс, будто количество жалоб заметно увеличилось: «Из всех жалоб, жалобы на стоматологов составляют примерно пятую часть. Учитывая то, что минимум раз в год зубного врача посещает половина населения Эстонии, количество действительно недовольных маленькое, и говорить о резком росте нет причин».
Жалобы на лечение зубов, поступившие в экспертную комиссию по надзору за качеством лечения
2015 – 20 жалоб, необоснованными комиссия признала – шесть
2016 – 34 жалобы, необоснованными комиссия признала – 10
2017 – 36, необоснованными комиссия признала – 12
По словам Сеэдре, больше всего жалоб возникает из-за недопонимания между зубным врачом и пациентом: «У подавших жалобу пациентов часто повышенные и нереальные ожидания, исполнить которые не всегда получается». Он добавил, что пациенты забывают о том, что зубы – это часть живого организма и забота о здоровье полости рта – это все же, прежде всего, задача самого человека.
Сеэдре заверил, что восстановление больших и масштабных участков зубов – это очень сложный процесс, который требует от пациента неожиданно много времени и стоит дорого. А в начале работы врач не всегда может предусмотреть все реакции организма на проводимые процедуры.
«Результат лечения имеющихся очагов воспаления зависит от очень многих обстоятельств, и не обязательно оно должно привести к желаемому результату», - объяснил руководитель стоматологической клиники Клиники Тартуского университета.
По его словам, зубной врач должен был бы предоставлять пациенту калькуляцию цен поэтапно, поскольку в ходе работы план лечения может измениться. Например, в ходе лечения корней может проявиться вертикальная трещина, которая не позволяет использовать конструкцию протеза и ведет к изменению всего плана лечения.
Письменное ценовое предложение
По словам старшего инспектора Варьяс, Департамент здоровья просили оценить исполнение требований по гигиене стоматологических кабинетов, но больше всего жалоб поступает по поводу качества лечения. Иногда причиной жалобы пациента является то, что он не поняли врача: «Устанавливается протез, но для ухода за ним есть свои правила».
Если что-то пошло не так, то, по словам чиновника, не стоит сразу бежать жаловаться, нужно обговорить проблему с зубным врачом: «Если приходят с большой претензией и не очень вежливо, то конфликта не избежать, но если говорить вежливо, то чаще всего проблемы удается решить».
Она советует, прежде всего, обговорить лечение с доктором и заключить письменный договор (план лечения вместе с ценовым предложением), в котором будет указана ориентировочная стоимость услуги.
«Были, конечно, и такие жалобы, мол, пришел к врачу, а он сказал - плати 2000 евро, а потом пришлось еще доплатить, и эта сумма выросла», - рассказала она.
Варьяс добавила, что в таком случае ни Департамент здоровья, ни экспертная комиссия не могут сказать, достаточной была сумма или нет, поскольку решение таких споров не находится в компетенции департамента или комиссии: такие случаи нужно решать в суде.
«С пломбами проще, поскольку там речь идет о десятках и сотнях евро, но в случае протезов эти суммы вырастают до тысяч», - признала чиновник. Так пациенты могут быть недовольны, что потратили баснословные деньги, но протез все равно не сидит или быстро ломается.
Жалобы, поступившие в Департамент здоровья
Год
Количество жалоб, связанных с лечением зубов
Всего жалоб
2015
21 (6% от всех жалоб)
350
2016
32 (8,1% от всех жалоб)
393
2017
37 (6% от всех жалоб)
571
Просроченные средства
До заказа протеза Варьяс советует спросить у зубного врача, кто его изготавливает, и проверить, идет ли речь о производителе и приборах, зарегистрированных в базе данных медицинских приборов. У пациента есть право попросить гарантийное письмо к протезу, в котором производитель даст гарантию, что изделие отвечает действующим требованиям и производитель несет ответственность за свой товар.
В ходе прежних проверок зубных врачей Департамент здоровья выявлял, что находящимся в использовании приборам в нужное время не делали технического обслуживания, или его проведение было невозможно доказать; в использовании были материалы для лечения зубов (и одноразовые принадлежности), или инструменты, которые паковал после стерилизации сам врач, срок годности которых уже истек.
«Получившие предупредительные письма учреждения устранили выявленные в ходе проверки недостатки, последующий контроль их не выявил», - сказала старший инспектор.
Деятельность женщины, лечившей зубы другим в домашних условиях, расследует полиция
На прошлой неделе полиция допросила в качестве подозреваемой женщину старше 77 лет, которую подозревают в оказании стоматологических услуг в своей квартире на таллиннской улице Лыйме, не имея лицензии на деятельность.
Согласно предъявленному подозрению, она предлагала стоматологические услуги в основном своим знакомым. «Таким образом, женщина осуществляла экономическую деятельность без лицензии на деятельность в области, связанной с медицинскими услугами», - сказал советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичус.
Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года для проверки поступившей в Департамент здоровья информации. Точные обстоятельства будут установлены в ходе идущего следствия.
Расследование проводит криминальное бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
РМ