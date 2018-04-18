Пациенты жалуются на плохо вылеченные зубы

Деятельность женщины, лечившей зубы другим в домашних условиях, расследует полиция

На прошлой неделе полиция допросила в качестве подозреваемой женщину старше 77 лет, которую подозревают в оказании стоматологических услуг в своей квартире на таллиннской улице Лыйме, не имея лицензии на деятельность.

Согласно предъявленному подозрению, она предлагала стоматологические услуги в основном своим знакомым. «Таким образом, женщина осуществляла экономическую деятельность без лицензии на деятельность в области, связанной с медицинскими услугами», - сказал советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичус.

Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года для проверки поступившей в Департамент здоровья информации. Точные обстоятельства будут установлены в ходе идущего следствия.

Расследование проводит криминальное бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

РМ