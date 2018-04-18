Минус 70€ с вашего мобильника: как уберечься от мошенников, которые могут развести каждого

Вчера вы с другом рыбачили на озере, а сегодня он присылает в соцсетях сообщение с просьбой: «Пришли, пожалуйста свой номер! Очень надо! Потом тебе придет код, отправь мне его!». Поверите ли? Броситесь помогать? Или, теряясь в подозрениях, перезвоните другу с расспросами? Смело выбирайте последний вариант. Потому что, скорее всего, это совсем не друг, а мошенник, который с вашего же телефонного счета попытается снять деньги - и немалые! Rus.TVNET рассказывает о мошенничестве, жертвой которого может стать каждый, кто потерял бдительность.
Если раньше с обманом сталкивались сидящие в соцсети odnoklassniki.ru, то теперь попасться на их удочку можно и в Facebook через программу Messenger, о чем общественность недавно уведомила и латвийская госполиция.
Суть обмана такова: от имени человека, который находится у вас в друзьях, приходит сообщение с просьбой прислать ему ваш номер телефона (предлоги разные, например, потерял или забыл). Как только вы сообщаете ему свой номер, вам приходит смс с кодом (чаще всего это 4-значная цифра), и ваш «друг» просит отправить вам этот код или слово «да» как подтверждение. После отправки кода у вас начинают списывать с телефонного счета деньги.
Этот код - не что иное, как виртуальная покупка: представьте, что к вам залезли в кошелек, взяли деньги и решили купить себе что-нибудь. Код высылается администрацией соцсети для активации услуги по покупке бонусных единиц, которые теоретически пользователь может обменять на различные виртуальные подарки, смайлики и прочее. На самом деле это не друг просит ваш номер, а мошенник, который взломал его профиль в соцсетях.
Потеряв бдительность, человек следует указаниям своего товарища или знакомого: его не останавливает даже то, что вместе с кодом обычно приходит предупреждение, что злополучные цифры нельзя распространять и пересылать никому. А чтобы замести следы, после операции переписка чаще всего уничтожается.
«Смс пошли одна за одной, а потом с меня сняли 70 евро...»
«Когда я получила смс, я не могла подумать, чем это для меня обернется», - рассказала Русскому TVNET пострадавшая на прошлой неделе от рук мошенников Анна. Она получила сообщение от знакомой, которое не показалось ей подозрительным. Единственный настораживающий момент (о котором она вспомнила позже) - некоторое время назад назад она получила повторное приглашение дружбы от этого человека, но не обратила тогда особого внимания.
Переписка выглядела так (орфография и пунктуация оригинала сохранены - ред):
- Аня, привет скинь свой номер, пожалуйста.
-Привет. 2######0
- Ань, просто мой телефон вырбулися. а мне нужно поулчиить смску можно на твой пришлю а ты его сюда напишешь?
-Давай
-Там текст маленький сейчас попробую. Отправила там должны прийти 4 цифры передай мне!
-6##4
- Там на смс слово ДА отправляй. дай знат не беспокойся с тебя не снимут я оплатила 2 раза по 4 99. кстит спасибо огромное
Как видим, собеседник не силен в грамматике (или в спешке не корректировал сообщения), и это еще один момент, который должен насторожить.
"Я стала заниматься своими делами, и тут мой телефон буквально взорвался - рассказывает Анна, - смс-ки летела одна за одной. Посмотрела в телефон, оказалось, я якобы купила услуги в "одноклассниках"".
Если бы пострадавшая женщина вошла в свои соцсети раньше, то она бы увидела предупреждающий пост знакомой: ее профиль был взломан, и от ее имени отсылаются такого рода сообщения. В то же время был взломан и профиль Анны в «одноклассниках». И уже от ее имени по цепочке стали сыпаться просьбы прислать свой номер уже дальше по известному сценарию.
«Друзья стали тут же мне писать, что происходит непонятное. Я кинулась блокировать все. Но знаю, что одна девушка, к сожалению, поверила - с ее счета сняли маленькую сумму. Мой же ущерб значительно выше. Таким образом я рассталась с 70 евро», - рассказала женщина.
Она тут же бросилась к телефонному оператору, на что получила ответ, мол, вы сами проводили манипуляции с собственным телефоном, приобретены так называемые услуги повышенной стоимости, компенсировать их мы не можем!
Анна - далеко не единственная жертва. В латвийском сегменте Facebook можно найти целое мини-движение таких же пострадавших:
«Это в "одноклассниках" было. И мой папа, и муж попали на 80 евро! Видимо, переключились на ФБ».
«Меня так чуть не развели на "одноклассниках" в прошлом году. Меня спасло то, что к моему номеру установлен лимит. И больше двух евро никак не снять».
«Мой муж тоже в "одноклассниках" попал на 45 евро. Хорошо, что лимит стоял!»
«К сожалению, деньги не вернуть. Попала на 60€!»
«Все равно поражает, как без моего ведома и согласия можно снять деньги с телефона? При помощи только одного номера! Как так вообще?»
«Мою маму на "одноклассниках" так же взломали. Писали всем, чтобы скинули номер телефона свой (славу богу, каждый, кому пришло такое смс, позвонил маме и спросил зачем). Взламывали несколько раз, меняли каждый раз пароль, не помогало. В результате создали фейковый аккаунт моей мамы и пытались так же писать ее друзьям. На самом деле надо быть осторожнее!»
«У меня через "одноклассники" так просила знакомая (подставная) мой номер телефона, чтобы я ей прислала в "одноклассниках". Я ей просто отписала что сейчас тебе позвоню, и тут же позвонила. Она сказала, что не писала мне и не спрашивала мой номер, и что ее там взломали. Так у меня все и обошлось, я сама сразу ей перезвонила спросить, в чем дело».