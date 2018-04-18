Минус 70€ с вашего мобильника: как уберечься от мошенников, которые могут развести каждого

Если раньше с обманом сталкивались сидящие в соцсети odnoklassniki.ru, то теперь попасться на их удочку можно и в Facebook через программу Messenger, о чем общественность недавно уведомила и латвийская госполиция.

Суть обмана такова: от имени человека, который находится у вас в друзьях, приходит сообщение с просьбой прислать ему ваш номер телефона (предлоги разные, например, потерял или забыл). Как только вы сообщаете ему свой номер, вам приходит смс с кодом (чаще всего это 4-значная цифра), и ваш «друг» просит отправить вам этот код или слово «да» как подтверждение. После отправки кода у вас начинают списывать с телефонного счета деньги.

Этот код - не что иное, как виртуальная покупка: представьте, что к вам залезли в кошелек, взяли деньги и решили купить себе что-нибудь. Код высылается администрацией соцсети для активации услуги по покупке бонусных единиц, которые теоретически пользователь может обменять на различные виртуальные подарки, смайлики и прочее. На самом деле это не друг просит ваш номер, а мошенник, который взломал его профиль в соцсетях.

Потеряв бдительность, человек следует указаниям своего товарища или знакомого: его не останавливает даже то, что вместе с кодом обычно приходит предупреждение, что злополучные цифры нельзя распространять и пересылать никому. А чтобы замести следы, после операции переписка чаще всего уничтожается.

«Смс пошли одна за одной, а потом с меня сняли 70 евро...»

«Когда я получила смс, я не могла подумать, чем это для меня обернется», - рассказала Русскому TVNET пострадавшая на прошлой неделе от рук мошенников Анна. Она получила сообщение от знакомой, которое не показалось ей подозрительным. Единственный настораживающий момент (о котором она вспомнила позже) - некоторое время назад назад она получила повторное приглашение дружбы от этого человека, но не обратила тогда особого внимания.

Переписка выглядела так (орфография и пунктуация оригинала сохранены - ред):

- Аня, привет скинь свой номер, пожалуйста.

-Привет. 2######0

- Ань, просто мой телефон вырбулися. а мне нужно поулчиить смску можно на твой пришлю а ты его сюда напишешь?

-Давай

-Там текст маленький сейчас попробую. Отправила там должны прийти 4 цифры передай мне!

-6##4

- Там на смс слово ДА отправляй. дай знат не беспокойся с тебя не снимут я оплатила 2 раза по 4 99. кстит спасибо огромное

Как видим, собеседник не силен в грамматике (или в спешке не корректировал сообщения), и это еще один момент, который должен насторожить.

"Я стала заниматься своими делами, и тут мой телефон буквально взорвался - рассказывает Анна, - смс-ки летела одна за одной. Посмотрела в телефон, оказалось, я якобы купила услуги в "одноклассниках"".