На тренировку за пятерку: смотри, как выглядит первый зал сети дискаунт-клуба GYM!

Клубы сети GYM! работают без выходных и перерывов, 24 часа в сутки, а доступ в клуб осуществляется с помощью мобильного приложения, благодаря чему клиентам спортзала не надо постоянно носить с собой членскую карточку. Залы сети GYM! оснащеные самыми передовыми тренажерами и тренировочными системами фирмы Technogym, в дополнение к ним зона отдыха и площадь для функциональных тренировок. По случаю открытия в клубе GYM! цена на месячный абонемент составляет всего пять евро за месяц тренировок (обычная цена месячного билета - 15 евро).