среда, 18 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • На тренировку за пятерку: смотри, как выглядит первый зал сети дискаунт-клуба GYM!

На тренировку за пятерку: смотри, как выглядит первый зал сети дискаунт-клуба GYM!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера в Тарту торжественно был открыт первый спортивный зал дискаунт-сети GYM!, в котором главный принцип - самообслуживание и самые низкие цены на тренировки.

Клубы сети GYM! работают без выходных и перерывов, 24 часа в сутки, а доступ в клуб осуществляется с помощью мобильного приложения, благодаря чему клиентам спортзала не надо постоянно носить с собой членскую карточку. Залы сети GYM! оснащеные самыми передовыми тренажерами и тренировочными системами фирмы Technogym, в дополнение к ним зона отдыха и площадь для функциональных тренировок. По случаю открытия в клубе GYM! цена на месячный абонемент составляет всего пять евро за месяц тренировок (обычная цена месячного билета - 15 евро).

Первый клуб сети открыли в Тарту на улице Няйтузе, а строительство клуба в Таллинне уже ведется и открытие запланированно на это лето, в Мустамяэ в академгородке Tehnopolis

Читать также

Актуально

НАВЕРХ