На эстонском интернет-аукционе выставлена на торги одна очень недорогая квартира

Из объявления на Osta.ee видно, что объект выставлен на торги местным самоуправлением - волостной управой Ляэнеранна. С выигравшим аукцион участником в течение месяца после окончания торгов будет заключен договор купли-продажи.

Площадь квартиры - 41,3 м2. Окончательная цена не содержит налога с оборота. Прежде чем принять участие в торгах, следует съездить на место и ознакомиться с лотом, так как позже претензии приниматься не будут. Все сборы и пошлины придется тоже оплатить покупателю.