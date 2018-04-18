На эстонском интернет-аукционе выставлена на торги одна очень недорогая квартира
18 апреля 2018 г., 15:30
На интернет-портале osta.ee среди других предложений можно найти объявление о продаже квартиры, требующей ремонта, но с очень аппетитной стартовой ценой, пишет портал Kodu.
Из объявления на Osta.ee видно, что объект выставлен на торги местным самоуправлением - волостной управой Ляэнеранна. С выигравшим аукцион участником в течение месяца после окончания торгов будет заключен договор купли-продажи.
Площадь квартиры - 41,3 м2. Окончательная цена не содержит налога с оборота. Прежде чем принять участие в торгах, следует съездить на место и ознакомиться с лотом, так как позже претензии приниматься не будут. Все сборы и пошлины придется тоже оплатить покупателю.