Летом в России могут закончиться продукты

На прошлой неделе крупнейшие продовольственные ассоциации России обратились к властям целого рода с просьбой разъяснить, какие могут быть введены ограничения для грузового транспорта на время матчей. Обращение подписали в том числе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), Национальная мясная ассоциация, "Руспродсоюз".

В письме ритейлеры и перевозчики пишут, что готовы приспособиться к временным ограничениям, но просят сообщить о них как можно скорее, иначе возможны перебои с поставками товаров, в том числе первой необходимости.

Реорганизация доставок может потребовать от нескольких недель до нескольких месяцев, сообщил изданию исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

В АКОРТ уверены, что ограничения для грузовиков обсуждаются во всех регионах, которые будут принимать матчи ЧМ-2018. Вводить такие меры позволяет указ президента Путина от 9 мая 2017 года о мерах безопасности на время чемпионата.

По словам представителя московского департамента транспорта, в столице не собираются вводить дополнительных ограничений для грузовиков. В Ростове-на-Дону ограничения для фур планируют только в зоне стадиона, заявили в администрации города. В Самаре с 14 июня по 17 июля введут ограничения для грузовиков массой более 3,5 тонны на региональных дорогах и на части трассы М5. Машины предприятий непрерывного цикла должны будут оформить аккредитацию для проезда в город.