Немецкий театр разделит зрителей на нацистов и евреев

Премьера "Моей борьбы" состоится 20 апреля, в день рождения Гитлера.

Как передает The Daily Mail, прокуратура начала проверку необычной инициативы. Представитель надзорного ведомства в Констанце заявил, что получено множество жалоб от граждан. В Германии, как и в России, публичная демонстрация нацистской символики запрещена.

В Немецко-израильском обществе страны идею назвали "безвкусной", а маркетинговый ход - "неприемлемым".

В театре говорят, что использовали произведения венгра Джорджа Табори, а весь спектакль - карикатурное изображение Гитлера в молодости: будущий диктатор бессилен, беспомощен и вечно придумывает теории заговора.

Представитель театра сообщил, что за два дня до премьеры около 50 человек выразили желание посетить постановку бесплатно, нацепив повязки со свастикой. В театре при этом отдают отчет в том, что затевают провокацию, и надеются, что в день премьеры "все обойдется".