Начальство установило в конторе видеокамеру – что делать?!

«Камеры видеонаблюдения можно использовать в магазинах, кафе и спортивных клубах, прежде всего, для защиты людей и имущества – для предотвращения краж, разбойных нападений или агрессивного поведения, или, если что-то произошло, для установления виновного», - сказала Postimees пресс-секретарь инспекции Майре Иро.

Исходить нужно из того, чтобы от камеры было как можно больше пользы, но чтобы при этом не нарушалась приватность людей. Также нужно помнить, что собранные записи можно использовать лишь, исходя из изначально поставленных целей. То есть картинку камеры видеонаблюдения нельзя просматривать из интереса, публиковать в СМИ или использовать для проверки своих работников.

По словам Иро, об использовании камеры видеонаблюдения нужно корректно извещать – в помещениях должны быть таблички, информирующие об использовании камер, вместе с именем того, кто обрабатывает данные, и его контактными данными. Если по какой-то причине записывается и звук, в сообщении должна быть ясно понятная информация и об этом.

У клиента в таком случае есть право попросить у предприятия все данные о себе, в том числе видео- и звукозаписи. Также предприятие по желанию клиента должно объяснить ему, с какой целью и при каких условиях эти записи используются.

Камеры нельзя использовать в туалетах и душевых, раздевалках и зонах отдыха работников.

«Скрытое наблюдение за работниками через камеры видеонаблюдения, конечно, не разрешено. Если для обеспечения безопасности на рабочем месте устанавливаются камеры, то об этом нужно заранее сказать работнику», - напомнила Иро.

Как уже было сказано, записи видеокамер нельзя использовать в иных целях, кроме защиты людей и имущества. Это, в числе прочего, означает и то, что при помощи охранной камеры не разрешено проверять исполнение, время и качество работы.