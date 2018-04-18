Полезно знать: чем опасны просроченные лекарства и что с ними делать

Ни для кого не секрет, что лекарства также имеют срок хранения. На упаковках есть отметка "годен до" и дата. Если написан только месяц и год, то лекарство можно принимать до последнего дня соответствующего месяца. То есть, до этой даты производитель гарантирует соответствие лекарства требованиям, и это последний день, когда прием лекарства безопасен. Принимать лекарства, у которых истек срок действия, опасно, поскольку содержащиеся в них действующие и вспомогательные вещества могут разрушиться, и никто не знает, какие химические процессы могли произойти в лекарстве после истечения срока хранения. Поэтому такие лекарства следует уничтожить. Лекарства, у которых истек срок годности, не становятся непригодными к применению с того же дня. То есть, если у вас в коробке осталось еще две таблетки, то их не нужно сразу выбрасывать, а можно принять. Если срок годности истек месяц или больше назад, то лекарства следует утилизировать. Также следует выбросить лекарства, которые вы больше не принимаете.

Что делать с просроченными лекарствами?

Раньше просроченные лекарства рекомендовали смыть в унитаз, чтобы они не попали случайно в руки детей. Сейчас настойчиво рекомендуют этого не делать. Также нельзя выбрасывать лекарства в бытовые отходы, поскольку они могут попасть в руки детей или других лиц, а также их могут найти домашние животные. Помимо этого выброшенные вместе с бытовыми отходами лекарства загрязняют окружающую среду. Если лекарства просрочены, или их по какой-то причине перестали принимать, частное лицо может отнести их в аптеку или в местный пункт приема опасных отходов. В обоих случаях лекарства принимаются бесплатно.

В аптеку можно сдавать только просроченные лекарства. При этом следует помнить, что аптеки не обязаны принимать пищевые добавки, натуральные препараты и медицинское оборудование. Также аптека не принимает пустую упаковку от лекарств, шприцов, термометров. Их можно выбросить вместе с обычными бытовыми отходами или, если они содержат опасные компоненты, то отнести в пункт приема опасных отходов. Из аптеки все лекарства поступают на станцию бытовых отходов, где осуществляется их безопасное уничтожение.

Желательно, чтобы сдаваемые в аптеку лекарства были в оригинальной упаковке. Таблетки не рекомендуется вынимать из баночек или блистеров. При сдаче лекарств в аптеку, аптекарь составляет акт приема, для которого необходимы контактные данные передающего лекарства лица. Аптека обязана принять остатки лекарств, даже если человек не хочет сообщать своего имени. Если вы хотите сдать лекарства в пункт приема опасных отходов или на станцию бытовых отходов, необходимо сначала убедиться, что они эти лекарства принимают. Как правило, соответствующую информацию можно найти на сайте органа местного самоуправления.

Для защиты здоровья и окружающей среды

При нецелевом применении большинство лекарств представляют непосредственную угрозу здоровью или окружающей среде. Риски для здоровья приведены во вкладыше, который можно найти в упаковке лекарства, о них говорят в СМИ, но вот об экологических рисках говорят мало. В последние годы все чаще в окружающей среде, в основном в воде, находят следы лекарств. Хотя их концентрация намного ниже обычного содержания загрязняющих веществ, в широкой перспективе они могут стать причиной проблем. Лекарства содержат различные активные вещества, влияние которых на экологию еще мало изучено. Хотя большинство лекарств во внешней среде быстро разрушается, их постоянное попадание в окружающую среду может привести к образованию относительно большого объема отходов. Непосредственно влияние может оказываться на водные организмы. Например, гормональные препараты способны привести к изменению пола у рыб и амфибий, которые в результате могут перестать размножаться. Некоторые лекарства не разлагаются и в результате могут попасть в питьевую воду.