среда, 18 апреля 2018 г.
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В Таллинне вакцинацию прошли только 13,9% школьников

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Вакцинация. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Совет целевого учреждения "Таллиннское школьное здравоохранение" (SA Tallinna Koolitervishoid) подвел итоги минувшего года и отметил, в частности, что высок уровень отказов от вакцинации, передает Rus.Err.

Как утверждает вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, за год вакцинированы 6925 учащихся, что составляет всего лишь 13,9% от общего числа учеников и что примерно равно уровню 2106 года. А отказов от вакцинации было 751, сообщила в среду пресс-служба горуправы.

И хотя это в относительных цифрах не так уж много, заметил вице-мэр Вадим Белобровцев, все равно не может не вызывать тревогу, потому что может повлечь очень опасные последствия. По его мнению, необходимо ширить разъяснительную работу, доводя до родителей оценку вакцинации знающими людьми – врачами и учеными.

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