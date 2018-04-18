среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Исследование: почти 40 процентов жителей Эстонии употребляет привезенный из-за рубежа алкоголь

Исследование: почти 40 процентов жителей Эстонии употребляет привезенный из-за рубежа алкоголь

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ФОТО: Eero Vabamägi

По данным социологического исследования Turu-uuringute AS, потребление алкоголя жителями Эстонии в последние годы уменьшилось, однако 39 процентов населения в той или иной мере употребляет алкоголь, привезенный из-за рубежа.

По собственным оценкам потребителей, у 35 процентов людей потребление алкоголя сократилось, а у семи процентов увеличилось. В среднем больше потребление алкоголя сократилось в возрастной группе 25-34 лет и старше 75 лет. Потребление алкоголя больше выросло в возрастной группе 15-24 лет и среди мужчин с начальным и основным образованием.

Потребление алкоголя сократилось в Центральной Эстонии, а также среди людей с доходами от 401 до 650 евро, то есть среди пенсионеров. Потребление алкоголя больше всего выросло среди людей без дохода, а также среди учащихся и студентов.

23 процента всего населения были бы согласны совершить поездку специально ради приобретения дешевого алкоголя, доля таких людей выше среди тех, кто употребляет алкоголь еженедельно, а также среди населения Южной и Западной Эстонии.

10 процентов всего населения и 12 процентов всех употребляющих алкоголь в течение последнего года совершали поездку специально ради приобретения дешевого алкоголя, однако гораздо больше тех, кто к таким поездкам не готов.

Среди алкотуристов преобладают мужчины и молодежь, жители Южной и Центральной Эстонии, а также люди с высокими доходами.

При этом потребление алкоголя снизилось как среди алкотуристов, так и среди тех, кто не привозил алкоголь из-за границы. У 29 процентов тех, кто совершал поездку специально ради приобретения дешевого алкоголя, потребление алкоголя снизилось, а у 17 процентов увеличилось.

Исследование Turu-uuringute AS проводилось в середине марта. Опрошены были 1005 респондентов.

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