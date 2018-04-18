Картина дня: инцидент с пассажирским самолетом, TransRussia и жалобы на стоматологов

Семья беженцев из 10 человек нашла себе в Эстонии постоянное место жительства

Семья прибывших в конце октября прошлого года в Эстонию по квоте беженцев из 10 человек нашла себе постоянное место жительства. Читайте далее...

В США умерла экс-первая леди Барбара Буш

В США в возрасте 92 лет ушла из жизни Барбара Буш, бывшая первая леди страны, супруга Джорджа Буша-старшего и мать еще одного президента - Джорджа Буша-младшего. О ее кончине на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим МакГрэт. Читайте далее...

Пациенты жалуются на плохо вылеченные зубы

Все больше находится людей, которые не довольны работой своего зубного врача, а потому они обращаются за помощью в Департамент здоровья. Читайте далее...

Женщина, которую засосало в разбитое окно самолета в США, погибла

В США один человек погиб и еще семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета загорелся и взорвался в воздухе. Читайте далее...

В Таллинне произошел пожар в корейском ресторане

Как сообщил Спасательный департамент, сегодня утром в Таллинне на улице Теллискиви загорелся ресторан азиатской кухни Ariran. Читайте далее...

В Башкирии девятиклассник совершил нападение в школе

В одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик 9-го класса напал с ножом на одноклассницу и учительницу. Все трое госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одна школьница выпрыгнула из окна, сообщают следователи. Читайте далее...

Водители автобусов SEBE выйдут на пикеты

Сегодня, 18 апреля, в 12.00 водители транспортного профсоюза SEBE проведут в Тарту и Пярну пикеты, чтобы обратить внимание на требование повысить зарплаты водителям автобусов. Тартуский пикет пройдет на парковке автобусной остановки «Нылваку», а пярнуский - на автовокзале уездных линий. Читайте далее...

Внимание, водители! С сегодняшнего дня на этом таллиннском перекрестке камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора

С сегодняшнего дня, 18 апреля, установленные в Таллинне на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе (т.н. перекресток Кристийне) камеры замера скорости будут автоматически фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба Департамента шоссейных дорог. Читайте далее...

Олег Осиновский: пора закрыть страницу эстонского транзита; Андрей Биров: транзит нельзя отменить

Эстонские предприниматели, прехавшие в Москву налаживать контакты с российскими партнерами, ответили на критику миллионера Олега Осиновского в адрес выставки TransRussia 2018. Читайте далее...

Еще одно такое нарушение – и Ааб окажется за решеткой

Если бы пойманный за рулем с остаточным содержанием алкоголя и подавший в отставку министр госуправления Яак Ааб еще раз попался на нарушении ПДД, ему могло бы грозить шоковое заключение. Читайте далее...

Постпред Британии при ОЗХО: лишь у России были возможности и мотив для отравления Скрипалей