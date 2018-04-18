Постпред США при ООН Никки Хейли. ФОТО: A Lohr-Jones/Pacific Pres/SIPA/Scanpix

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ничего не перепутала, говоря о готовности США ввести новые санкции против России.

Ее слова стали ответом на замечание главы национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу, который сказал, что Никки Хейли, вероятно, запуталась, когда ошибочно объявила о готовности администрации Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России.

"Она прекрасно справляется со своей работой, она очень эффективный постоянный представитель [США в ООН]. Вероятно произошла какая-то кратковременная путаница", - сказал Кудлоу во вторник.

"При всем уважении, я ничего не перепутала", - сказала Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Глава национального экономического совета при Белом доме предположил, что постпред США при ООН могла быть не в курсе последних изменений в решениях Белого дома.

"Планы [администрации США относительно возможных новых санкций] изменились, и ей об этом не сообщили", - предположил Кудлоу. По его словам, в Белом доме нет никакой путаницы относительно вопроса санкций в отношении Москвы.

"Я думаю, дело вот в чем: у нас на рассмотрении есть ряд санкций и дополнительных санкций, которые пока не были утверждены", - сказал Кудлоу.

Никки Хейли в воскресенье заявила, что США готовятся к введению новых санкций против российских компаний за поддержку президента Сирии Башара Асада. Она сказала, что санкции будут объявлены в понедельник, 16 апреля. Как уточнила Хейли в интервью Си-би-эс, санкции прежде всего коснутся компаний, имеющих какое-либо отношение к поставкам оборудования на военные заводы Башара Асада или к использованию химического оружия в Сирии. Постпред США при ООН подчеркнула, что новые санкции должны дать российским властям четкий сигнал о недопустимости таких действий со стороны российских компаний.

Однако позже Белый дом заявил, что никаких решений по поводу введения новых санкций принято не было.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем", - сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Путаница и разногласия

Американские агентства и СМИ пытались объяснить причину таких противоречивых заявлений Вашингтона. Ряд агентств со ссылкой на неназванные источники писали, что Трамп решил отложить введение санкций в тот же самый день, когда Хейли о них объявила.

Как отмечают обозреватели, такая несогласованность действий и обмен обвинениями еще раз показывает, что в команде Трампа существуют серьезные разогласия.

Никки Хейли после отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, как считается, является фактически главой дипломатии США.

Напряженность в отношениях России и стран Запада значительно возросла после того, как США, Британия и Франция нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума 7 апреля. Россия и Сирия настаивают, что данные о предполагаемой химической атаке были сфабрикованы.

Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В список, среди прочих, попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Под санкции также попали 17 российских чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других.