Полезные советы: дом готов, а с чего начать благоустройство участка?

В этой ситуации самое сложное — не поддаться отчаянной идее разровнять землю, кинуть дорожки из дешевой бетонной плитки, а все остальное засеять газоном. Попробуйте набраться терпения, спланировать сад и создать его самостоятельно. Вот что советуют специалисты.

Шаг 1. Проводим опрос

Планирование сада — занятие увлекательное. Каждый член семьи берет лист бумаги и пишет, каким именно хочет видеть свой сад и что именно мечтает делать на участке. Лежать в гамаке под грушей? — Отлично. Готовить на модной летней кухне? — Великолепно. Нужна песочница для внуков? — Записываем. По результатам объединяем все пожелания в общий список. На этом этапе никого не критикуйте. Пусть будут любые фантазии, даже если сейчас вы их себе не можете позволить.

Шаг 2. Редактируем список желаний

Здесь все просто: вычеркиваем взаимоисключающие вещи. Если одному нравятся березы, а у другого аллергия на пыльцу, участь березы понятна.

Вместе с березой удалите из списка ядовитые и колючие растения — особенно если у вас маленькие дети, внуки или любопытные животные. Да, когда мы были маленькие, мы прекрасно существовали рядом с ядовитым аконитом на даче. Но жить без этих растений в саду вам будет спокойнее.

Шаг 3. Готовимся к составлению плана участка

В идеале - вызовите геодезистов, которые сделают геодезическую съемку участка с точным указанием всех инженерных сетей и строений, а также с обозначением пород деревьев, их количества и диаметра каждого дерева.

Для чего это нужно? Если у вас на участке из сетей только электричество и водоснабжение от колодца до дома — ситуация кажется простой. Но не торопитесь! Угол участка, близкий на глаз к 90 градусам, может оказаться совсем не прямым. В итоге положение объектов на плане и на местности может иметь неувязки. А ведь по участку может быть проложено и 10–12 видов коммуникаций, каждая из которых накладывает ограничения на посадку растений, расположение площадок и малых форм.

Шаг 4. Делаем план освоения участка

Разработайте детальный план уже сейчас, даже если освоение участка начнется через год. Разбейте его на этапы и фронты работ. Решите, где будет зона барбекю, а где запланировать сад и огород. Какие сети нужны вам сразу, а какие можете сделать позже, на следующих этапах. Например, если участок переувлажнен, отвод воды с кровель зданий и дренаж необходимо делать сразу. Приступайте к работе.