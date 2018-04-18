Фото: полиция провела рейды на самых опасных участках дорог

Проверки скорости начались сегодня в девять часов утра на улице Рауэ и перекрестке шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где было зафиксировано три нарушения.

По словам патрульного полицейского Хеле Труус, у водителей, как правило, два объяснения, почему они превышают скорость: были невнимательны или куда-то спешили, поскольку их ждали жена или ребенок.

Репортер Pärnu Postimees побывал с полицейским патрулем и на Рижском шоссе между участками Кянну и Сааре, напротив кафе Мянни, где почти за 15 минут было зафиксировано три случая превышения скорости. Во всех случаях вместо штрафа было сделано предупреждение, поскольку на участке с ограничением в 50 км/ч скорость не была превышена на более 20 км/ч.

«Если превышение скорости до 20 км/ч, можем побеседовать, но не обязаны наказывать. Но если превышение больше, последует наказание», - объясняет дорожный полицейский Марко Майдлас. - Если водитель не злостный нарушитель и осознает свою вину, ограничиваемся предупреждением».

Безусловно, будет ли выписан штраф, зависит и от поведения водителя. «Если был сделан опасный маневр с превышением скорости в районе 20 км/ч, будем наказывать, поскольку поведение водителя угрожало и другим», - объясняет Майдлас.

«На участке с ограничением 30 км/ч и превышение до 20 км/ч слишком большое, кроме того рядом находятся детские сады и школы, где даже превышение в десять километров слишком велико», - говорит Труус.

Через час после начала рейда был выписан первый штраф на участке с ограничением в 50 км/ч, где водитель ехал со скоростью 69 км/ч. Нарушение он объяснил тем, что не является местным жителем. Труус уточнила, что водитель просто не следовал установленным знакам дорожного движения.