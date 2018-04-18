среда, 18 апреля 2018 г.
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Американка, переехавшая в Эстонию во имя любви, в одночасье потеряла работу

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Сначала Сара лишилась вида на жительство в Эстонии, а затем и работы.

ФОТО: Eesti Inimõiguste Keskus

Женщина, которая заключила в США брак с эстонкой и переехала в Эстонию, вчера была вынуждена покинуть свое рабочее место, так как Департамент полиции и погранохраны аннулировал ее вид на жительство. Она может находиться в Эстонии как турист, но работать ей здесь теперь нельзя.

Эстонско-американская супружеская пара, Сара и Кристийна Рауд, два года добивалась того, чтобы эстонское государство признало действительным их брак и позволило американке официально жить в Эстонии, сообщает Информационный центр по правам человека.

16 апреля Государственный суд сообщил о своем решении не брать в производство жалобу Сары, а это означает, что, согласно решению окружного суда, эстонское государство не считает брак Сары и Кристийны основанием для выдачи вида на жительство Эстонии.

Непосредственно после решения Государственного суда Департамент полиции и погранохраны сообщил, что аннулирует вид на жительство американской гражданки Сары. Это означает, что у человека есть всего несколько часов, чтобы покинуть Эстонию и Шенгенскую зону. Так и на самом деле могло случиться, что Саре пришлось бы сразу же покинуть Эстонию, оставив свою супругу и работу, а также потратив большую сумму денег на незамедлительное возвращение в США.

Работавшая до сих пор в кафе Старого города американка вчера была вынуждена прервать свой рабочий день, чтобы пойти в Департамент полиции и погранохраны. Проведя в бюро обслуживания остаток рабочего дня, выяснилось, что Сара все-таки может остаться в Эстонии на основании безвизового режима между Эстонией и США. К сожалению, это не дает ей права работать в нашей стране , в связи с чем американке пришлось отказаться от своего рабочего места.

Так как эстонское государство четко озвучило, что брак Сары и Кристийны не действителен, следующим шагом пары должно стать заключение договора о совместном проживании. В тот момент, когда американка и эстонка поженились, заключение брака между женщинами еще не было возможно в Эстонии. Государственный суд сообщил на прошлой неделе, что Закон о сожительстве действует и без прикладных актов, поэтому в дальнейшем пара должна ходатайствовать о виде на жительство для Сары на основании договора о совместном проживании.

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