Американка, переехавшая в Эстонию во имя любви, в одночасье потеряла работу

Эстонско-американская супружеская пара, Сара и Кристийна Рауд, два года добивалась того, чтобы эстонское государство признало действительным их брак и позволило американке официально жить в Эстонии, сообщает Информационный центр по правам человека.

16 апреля Государственный суд сообщил о своем решении не брать в производство жалобу Сары, а это означает, что, согласно решению окружного суда, эстонское государство не считает брак Сары и Кристийны основанием для выдачи вида на жительство Эстонии.

Непосредственно после решения Государственного суда Департамент полиции и погранохраны сообщил, что аннулирует вид на жительство американской гражданки Сары. Это означает, что у человека есть всего несколько часов, чтобы покинуть Эстонию и Шенгенскую зону. Так и на самом деле могло случиться, что Саре пришлось бы сразу же покинуть Эстонию, оставив свою супругу и работу, а также потратив большую сумму денег на незамедлительное возвращение в США.

Работавшая до сих пор в кафе Старого города американка вчера была вынуждена прервать свой рабочий день, чтобы пойти в Департамент полиции и погранохраны. Проведя в бюро обслуживания остаток рабочего дня, выяснилось, что Сара все-таки может остаться в Эстонии на основании безвизового режима между Эстонией и США. К сожалению, это не дает ей права работать в нашей стране , в связи с чем американке пришлось отказаться от своего рабочего места.