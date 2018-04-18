Подробности задержания министра Ааба: полицейский допустил ошибку при оформлении протокола

Полиция задержала Ааба 11 марта и зафиксировала у него опьянение в 0,28 промилле, он также превысил разрешенную скорость.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры сообщил BNS, что в оформленном на месте протоколе в качестве места работы в соответствии со словами Ааба указали «правительство республики». Из-за ошибки сотрудника в базе данных место работы позже указали как «сотрудник Рийгикогу», эта информация автоматически вошла в решение по делу о проступке.

Глава Тартуской патрульной службы Алвар Пяхкель сказал, что речь идет о человеческой ошибки, произошедшей, когда данные протокола переносили в инфосистему. «С этим сотрудником поговорили, Департамент полиции и погранохраны проведет в том числе служебную проверку, чтобы выяснить, как в дальнейшем избегать подобных ошибок», - сказал Пяхкель.

«У каждого лица, в отношении которого ведется делопроизводство, при заполнении протокола спрашивают место работы. Полученную информацию вносят в протокол в соответствии со словами лица, оно на месте подтверждает верность этих слов, подписав протокол. Указывать в протоколе о проступке рабочее место человека требует законодательство по делам о проступке. Полиция не нуждается в этой информации в своей работе и не пользуется ей. Кроме того, данные о месте работы не сказываются на ходе делопроизводства или назначении наказания», - пояснил Пяхкель.

Пяхкель отметил, что Департамент полиции и погранохраны неоднократно предлагал внести изменения в закон, чтобы из протокола исключили поле «место работы». «Это поле отстало от времени и к тому же приводит к дополнительной трате времени полицейских, заполняющих протокол», - сказал он и отметил, что предложение до сих пор не учитывалось.

«Если в прошлом данные о месте работы могли понадобиться, например, требующим уплаты штрафа судебным исполнителям, то сейчас в государстве работа ведется с электронными данными и нет потребности в указании в протоколе данных о месте работы лица. Но этого по-прежнему требует действующий закон», - добавил Пяхкель.

11 марта Ааб превысил в Тарту скорость, когда в районе с разрешенной скоростью 50 км/ч поехал со скоростью 73 км/ч. Полиция также зафиксировала у него признаки употребления алкоголя.

Во вторник Ааб подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке, которое Ратас решил удовлетворить.