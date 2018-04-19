Варить пиво и делать вино дома можно, а самогон нельзя. Зато его можно купить в магазине

Об этом с порталом Rus.Postimees поделился читатель по имени Георгий: «Дело в том, что я заинтересовался изготовлением хорошего алкоголя в домашних условиях. И думаю над данной темой по причине постоянно растущих акцизов и не высокого качества алкоголя, продаваемого в магазинах. Пока я никаких шагов не предпринял и не собираюсь, поскольку наша страна не одобряет производство алкоголя даже для себя. К большому сожалению. Наша страна может только повышать алкоголь, а не улучшать культуру потребления».

Между тем, читатель уверен, что именно дома можно сделать более качественный алкоголь: «Например на Западе распространено домашнее винокурение, и в России люди делают. И даже у нас есть магазины, где продают винные дрожжи, некоторое оборудование для производства алкголя».

Читатель возмущен: «Всю жизнь дома делали алкоголь. И только в 20 веке стали запрещать, чтобы монополизировать рынок алкоголя».

«В общем к чему я пишу: можно было бы как-то шире рассмотреть эту тему и попросить Налоговый департамент разъяснить: может ли домашняя винокурня получить разрешение на деятельность, если соблюдать определенные условия? Найдутся и те люди, кто согласен будет платить за домашний хороший алкоголь и акциз. Тогда и государство ничего не будет терять в виде не уплаченных акцизов. И у человека не будет проблем с законом, если он решит производить алкоголь в больших объемах».

Мы обратились в Налогово-таможенный департамент и выяснили, что, во-первых, государство не запрещает варить дома пиво и делать вино для личного потребления. А, во-вторых, домашнюю винокурню можно спокойно зарегистрировать и даже акциз придется платить вполовину меньший, чем установлено для крупных предприятий.

«Частное лицо может изготавливать и хранить домашнее вино и пиво у себя дома и для личного потребления – это разрешено. Самогон (и другие крепкие алкогольные напитки) изготавливать дома нельзя, а обладание самогонным аппаратом запрещено Законом об алкоголе», - объяснил руководитель пресс-службы департамента Райнер Лауритс.

Между тем, самогон как таковой в Эстонии не находится под тотальным запретом: «Предприниматели могут изготавливать самогоноподобные алкогольные напитки законным образом на акцизном складе. Например, по данным алкогольного регистра, Handsa (сетуский самогон) производят два предприятия, и такие напитки каждый может законно приобрести в торговых сетях. Любой человек может хранить Хандсу дома для личного использования, а также копить и употреблять».

А теперь о домашней винокурне: «Что касается самодельного алкоголя, все несколько усложняется, если человек хочет продавать самодельный алкоголь, или хочет использовать его в иной любительской бизнес-деятельности». Тут применяются определенные требования: нужно зарегистрировать себя в качестве мелкого производителя, внести свои данные в регистры, согласовать свою работу с Ветеринарно-пищевым департаментом. Регистрация и согласования бесплатные, их можно оформить, не выходя из дома – в интернете. Требования более мягкие, чем к крупным производителям, а размер акциза составляет 50 процентов об общей ставки. Более подробную информацию можно прочесть тут.