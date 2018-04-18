Галерея: красота и грация - эстонские художницы спорили за Кубок Эстонии

В Таллинне, в спорткомплексе "Калев" завершились соревнования по художественной гимнастике во всех возрастных категориях. Главное соревнование Эстонии собрало более ста участников во всех возрастных категориях.
Захватывающим получилось состязание в главном классе - Классе мастеров. После трех видов программ чемпионку Эстонии 2017 года Ольгу Богданову и первый год участвовавшую во взрослых соревнованиях Кармен Мари Аэсма разделяла всего одна десятая балла. В упражнении с лентами класс и опыт Богдановой все-таки взяли свое и с результатом 57,400 балла Богданова завоевала Кубок Эстонии. Аэсма финишировала второй с результатом 55,100 балла. Третье место заняла Никита Шаркова, которая на 0,1 балла опередила Меллани Келер.
В классе юниорок с перевесом в шесть баллов победила Аделина Беляева, а вот серебряный и бронзовый призер определились только в последние 15 минут девятичасового соревнования: Алина Веселова в упражнении с лентой на 0,25 балла опередила Дилану Кангер.
В молодежном классе на пьедестал почета взошли Мария Муравьева, Алеся Семко и Дарья Фетисова.