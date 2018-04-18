среда, 18 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Галерея: красота и грация - эстонские художницы спорили за Кубок Эстонии

Галерея: красота и грация - эстонские художницы спорили за Кубок Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Таллинне, в спорткомплексе "Калев" завершились соревнования по художественной гимнастике во всех возрастных категориях. Главное соревнование Эстонии собрало более ста участников во всех возрастных категориях.

Захватывающим получилось состязание в главном классе - Классе мастеров. После трех видов программ чемпионку Эстонии 2017 года Ольгу Богданову и первый год участвовавшую во взрослых соревнованиях Кармен Мари Аэсма разделяла всего одна десятая балла. В упражнении с лентами класс и опыт Богдановой все-таки взяли свое и с результатом 57,400 балла Богданова завоевала Кубок Эстонии. Аэсма финишировала второй с результатом 55,100 балла. Третье место заняла Никита Шаркова, которая на 0,1 балла опередила Меллани Келер.

В классе юниорок с перевесом в шесть баллов победила Аделина Беляева, а вот серебряный и бронзовый призер определились только в последние 15 минут девятичасового соревнования: Алина Веселова в упражнении с лентой на 0,25 балла опередила Дилану Кангер.

В молодежном классе на пьедестал почета взошли Мария Муравьева, Алеся Семко и Дарья Фетисова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ