Галерея: красота и грация - эстонские художницы спорили за Кубок Эстонии

Захватывающим получилось состязание в главном классе - Классе мастеров. После трех видов программ чемпионку Эстонии 2017 года Ольгу Богданову и первый год участвовавшую во взрослых соревнованиях Кармен Мари Аэсма разделяла всего одна десятая балла. В упражнении с лентами класс и опыт Богдановой все-таки взяли свое и с результатом 57,400 балла Богданова завоевала Кубок Эстонии. Аэсма финишировала второй с результатом 55,100 балла. Третье место заняла Никита Шаркова, которая на 0,1 балла опередила Меллани Келер.