Спешивший на работу водитель превысил скорость на 80 км/ч
18 апреля 2018 г., 15:46
Лыунаская префектура на своей странице в Facebook рассказала о водителе, который вблизи Тарту на деревенской дороге разогнался почти до 130 км/ч на участке дороги со скоростным ограничением в 50 км/ч, передает Tartu Postimees.
Нарушитель был задержан полицией в ходе рейда в деревне Ряни на участке дороги Лемматси-Лейлови, который местные жители назвали опасным. На этом участке дороги нет пешеходной дорожки, поэтому для безопасного передвижения всех участников дорожного движения установлено ограничение скорости в 50 км/ч.
Сегодня утром по просьбе местных жителей полиция провела рейд на этом опасном участке дороги и задержала одного торопившегося на работу водителя, скорость автомобиля которого составляла 128 км/ч.