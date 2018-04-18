среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Спешивший на работу водитель превысил скорость на 80 км/ч

Спешивший на работу водитель превысил скорость на 80 км/ч

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ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Лыунаская префектура на своей странице в Facebook рассказала о водителе, который вблизи Тарту на деревенской дороге разогнался почти до 130 км/ч на участке дороги со скоростным ограничением в 50 км/ч, передает Tartu Postimees.

Нарушитель был задержан полицией в ходе рейда в деревне Ряни на участке дороги Лемматси-Лейлови, который местные жители назвали опасным. На этом участке дороги нет пешеходной дорожки, поэтому для безопасного передвижения всех участников дорожного движения установлено ограничение скорости в 50 км/ч.

Сегодня утром по просьбе местных жителей полиция провела рейд на этом опасном участке дороги и задержала одного торопившегося на работу водителя, скорость автомобиля которого составляла 128 км/ч.

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