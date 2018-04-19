Эстония – страна привлекательная для беженцев. Как оказалось

Мы привыкли рассматривать в качестве беженцев тех людей, которых Эстония принимает у себя по европейской программе расселения. Как члену ЕС нам пришлось согласиться забрать из крупных европейских государств часть тех, кто был вынужден бежать из Сирии и других, объятых гражданской войной стран. Однако, как показывает статистика Департамента полиции и погранохраны, Эстонию в качестве убежища предпочитают граждане многих других стран мира, в которых официально войн нет. Кому-то из них разрешают остаться у нас, кому-то после проверки предлагают уехать.