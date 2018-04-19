Эстония – страна привлекательная для беженцев. Как оказалось

Мы привыкли рассматривать в качестве беженцев тех людей, которых Эстония принимает у себя по европейской программе расселения. Как члену ЕС нам пришлось согласиться забрать из крупных европейских государств часть тех, кто был вынужден бежать из Сирии и других, объятых гражданской войной стран. Однако, как показывает статистика Департамента полиции и погранохраны, Эстонию в качестве убежища предпочитают граждане многих других стран мира, в которых официально войн нет. Кому-то из них разрешают остаться у нас, кому-то после проверки предлагают уехать.
Нам сложно объяснить, по каким причинам люди объявляют себя беженцами и просят приютить себя в Эстонии, поскольку детальной информации о причинах полиция дать не может. В частности, мы хотели узнать, сколько человек назвали причиной побега с родины политическое преследование? «В наших данных нет отдельной статистики по тому, как много людей сбежали по политическим причинам», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.
Тем не менее, полиция поделилась с нами точными данными о том, откуда и в каких количествах в Эстонию бегут люди. В качестве отчетного мы выбрали период с 2014 по 2018 годы. Ниже приведены данные по состоянию на конец марта.
Количество ходатайств о предоставлении международной защиты в период 2014-2018
Гражданство ходатайствующего
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Афганистан
11
9
2
22
Армения
8
6
2
16
Азербайджан
2
1
3
Алжир
7
1
8
Албания
1
8
4
13
Бангладеш
2
1
3
Бенин
2
2
Кот-д´Ивуар
1
1
1
3
Куба
1
2
3
Гвинея
1
1
Гамбия
1
1
2
Грузия
3
12
3
13
31
Египет
12
4
6
22
Эритрея
1
1
Индия
1
5
3
1
10
Ирак
1
14
1
7
23
Иран
10
3
13
Израиль
1
1
Йемен
1
3
1
5
Камерун
2
4
3
1
10
Кения
1
1
Без гражданства
2
2
Демократическая республика Конго
1
1
1
3
Республика Конго
1
1
2
Казахстан
1
1
Киргизия
1
1
2
Косово
2
1
3
Ливия
1
1
Мали
4
3
7
Мароко
2
1
3
Мексика
1
1
Молдавия
1
1
Непал
3
3
6
Нигерия
1
4
2
1
8
Сирия
7
14
1
3
25
Шри-Ланка
2
5
7
14
Судан
22
9
8
1
1
41
Таджикистан
1
1
2
Того
1
1
2
Турция
5
1
1
7
Оккупированная зона Пакистана
2
10
10
1
23
Пакистан
3
3
Турция
1
1
Украина
58
93
9
18
3
181
Узберистан
1
1
2
Вьетнам
1
1
2
Белоруссия
4
2
2
6
1
15
Российская Федерация
19
13
14
17
3
66
Венесуэла
6
6
Неизвестно
1
1
2
Итого
157
231
111
116
10
625
Ходатайствующие о международной защите по возрасту* и половой принадлежности в период 2014-2018
Возрастная группа/в год подачи ходатайства
|Итого
М
Ж
0-13
|71
|54
14-17
9
|12
18-34
208
61
35-64
|84
|55
65 и старше
|6
|14
Итого
378
196
* Все лица посчитаны один раз
Иностранцы, которым выдан вид на жительство в Эстонии 2014-2018
Гражданство
|Итого
Афганистан
|8
Армения
|0
Алжир
|2
Бангладеш
|2
Бенин
|1
Эритрея
|12
Гамбия
|1
Грузия
|4
Кот-д´Ивуар
|0
Ирак
|39
Йемен
|3
Нигерия
|1
Пакистан
|2
Оккупированная зона Пакистана
|4
Сомали
|0
Шри-Ланка
|5
Судан
|25
Сирия
|182
Косово
|5
Таджикистан
|0
Турция
|1
Туркменистан
|0
Уганда
|0
Украина
|88
Российская Федерация
|13
Без гражданства
|0
0
0
Итого
211
Решения от отклонении или прекращении производства по ходатайствам в период 2014-2018
Итого
Решение об отклонении ходатайства
293
Решение о прекращении производства
114