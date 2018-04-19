четверг, 19 апреля 2018 г.
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Эстония – страна привлекательная для беженцев. Как оказалось

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Центр беженцев в Вао.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Мы привыкли рассматривать в качестве беженцев тех людей, которых Эстония принимает у себя по европейской программе расселения. Как члену ЕС нам пришлось согласиться забрать из крупных европейских государств часть тех, кто был вынужден бежать из Сирии и других, объятых гражданской войной стран. Однако, как показывает статистика Департамента полиции и погранохраны, Эстонию в качестве убежища предпочитают граждане многих других стран мира, в которых официально войн нет. Кому-то из них разрешают остаться у нас, кому-то после проверки предлагают уехать.

Нам сложно объяснить, по каким причинам люди объявляют себя беженцами и просят приютить себя в Эстонии, поскольку детальной информации о причинах полиция дать не может. В частности, мы хотели узнать, сколько человек назвали причиной побега с родины политическое преследование? «В наших данных нет отдельной статистики по тому, как много людей сбежали по политическим причинам», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик.

Тем не менее, полиция поделилась с нами точными данными о том, откуда и в каких количествах в Эстонию бегут люди. В качестве отчетного мы выбрали период с 2014 по 2018 годы. Ниже приведены данные по состоянию на конец марта.

       

Количество ходатайств о предоставлении международной защиты в период 2014-2018

   
       

Гражданство ходатайствующего

 

2014

2015

2016

2017

2018

Итого

Афганистан

 

11

9

2

 

22

Армения

 

8

6

2

 

16

Азербайджан

 

2

 

1

 

3

Алжир

7

 

1

  

8

Албания

1

 

8

4

 

13

Бангладеш

2

1

   

3

Бенин

 

2

   

2

Кот-д´Ивуар

1

1

1

  

3

Куба

 

1

 

2

 

3

Гвинея

 

1

   

1

Гамбия

 

1

1

  

2

Грузия

3

12

3

13

 

31

Египет

12

4

 

6

 

22

Эритрея

1

    

1

Индия

1

5

3

1

 

10

Ирак

1

14

1

7

 

23

Иран

  

10

3

 

13

Израиль

1

    

1

Йемен

 

1

3

1

 

5

Камерун

2

4

3

1

 

10

Кения

   

1

 

1

Без гражданства

   

2

 

2

Демократическая республика Конго

1

1

 

1

 

3

Республика Конго

 

1

1

  

2

Казахстан

1

    

1

Киргизия

1

1

   

2

Косово

2

  

1

 

3

Ливия

  

1

  

1

Мали

4

 

3

  

7

Мароко

   

2

1

3

Мексика

   

1

 

1

Молдавия

   

1

 

1

Непал

 

3

3

  

6

Нигерия

1

4

2

1

 

8

Сирия

7

14

1

3

 

25

Шри-Ланка

2

5

 

7

 

14

Судан

22

9

8

1

1

41

Таджикистан

 

1

 

1

 

2

Того

 

1

1

  

2

Турция

  

5

1

1

7

Оккупированная зона Пакистана

2

10

10

1

 

23

Пакистан

 

3

   

3

Турция

   

1

 

1

Украина

58

93

9

18

3

181

Узберистан

  

1

1

 

2

Вьетнам

 

1

1

  

2

Белоруссия

4

2

2

6

1

15

Российская Федерация

19

13

14

17

3

66

Венесуэла

   

6

 

6

Неизвестно

1

1

   

2

Итого

157

231

111

116

10

625

             

Ходатайствующие о международной защите по возрасту* и половой принадлежности в период 2014-2018

      
             

Возрастная группа/в год подачи ходатайства

Итого 
 

М

Ж

0-13

 7154  

14-17

 

9

12   

18-34

 

208

61

35-64

 8455 

65 и старше

 614   

Итого

 

378

196

* Все лица посчитаны один раз

            

Иностранцы, которым выдан вид на жительство в Эстонии  2014-2018

           
                   

Гражданство

 Итого 
 

Афганистан

 8 
 
            

Армения

 0               

Алжир

 2                

Бангладеш

 2              

Бенин

 1               

Эритрея

 12                

Гамбия

 1               

Грузия

 4               

Кот-д´Ивуар

 0               

Ирак

 39   

Йемен

 3           

Нигерия

 1               

Пакистан

 2               

Оккупированная зона Пакистана

 4                

Сомали

 0                

Шри-Ланка

 5              

Судан

 25             

Сирия

 182   

Косово

 5                

Таджикистан

 0                

Турция

 1                

Туркменистан

 0                

Уганда

 0               

Украина

 88               

Российская Федерация

 13             

Без гражданства

 0              

0

0

Итого

 

211

 
           

Решения от отклонении или прекращении производства по ходатайствам в период 2014-2018

        
         
         
  

Итого

  

Решение об отклонении ходатайства

 

293

  

Решение о прекращении производства

 

114

  
       

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