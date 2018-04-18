В одном из эстонских магазинов бесплатно раздавали еду

"Холодильники починили, однако поскольку товары уже начали таять, заново их замораживать не стали, не хотели обманывать потребителей", — объяснил решение бесплатно раздать товар администратор Раплаского общества потребителей порталу Raplamaa Sõnumid .

Около двенадцати часов дня вывесили объявление о том, что товар можно брать бесплатно. И хотя люди были удивлены, холодные продукты разошлись как горячие пирожки, и прилавки очень быстро опустели.