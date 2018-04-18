среда, 18 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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В одном из эстонских магазинов бесплатно раздавали еду

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Продукты питания. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Что для одних несчастье, для других — счастье: работники Раплаского торгового центра Konsum утром обнаружили, что большой холодильник не работает, а поскольку замороженные продукты уже начали таять, в магазине решили отдать их людям, передает Tarbija.

"Холодильники починили, однако поскольку товары уже начали таять, заново их замораживать не стали, не хотели обманывать потребителей", — объяснил решение бесплатно раздать товар администратор Раплаского общества потребителей порталуRaplamaa Sõnumid.

Около двенадцати часов дня вывесили объявление о том, что товар можно брать бесплатно. И хотя люди были удивлены, холодные продукты разошлись как горячие пирожки, и прилавки очень быстро опустели.

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