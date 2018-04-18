среда, 18 апреля 2018 г.
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Видео: бронированный автомобиль Путина выставлен на продажу

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ФОТО: Kuvatõmmis

Автомобиль продает частный коллекционер, который ранее выкупил машину у президентского автопарка.

Бронированный автомобиль Mercedes-Benz Pullman из гаража особого назначения, который когда-то водил президент России Владимир Путин, оценил в 8,5 миллиона рублей (111 562 евро) его нынешний владелец. Мужчина выставил машину на продажу на портале "Авто.ру". Как сообщили в пресс-службе компании, автомобиль 2003 года выпуска и пробегом 88 тысяч километров, передает Life.ru.

Как отмечает продавец, именно на этом автомобиле Владимир Путин передвигался в командировках по России и даже сделал несколько иностранных визитов.

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