Видео: бронированный автомобиль Путина выставлен на продажу
18 апреля 2018 г., 16:00
Автомобиль продает частный коллекционер, который ранее выкупил машину у президентского автопарка.
Бронированный автомобиль Mercedes-Benz Pullman из гаража особого назначения, который когда-то водил президент России Владимир Путин, оценил в 8,5 миллиона рублей (111 562 евро) его нынешний владелец. Мужчина выставил машину на продажу на портале "Авто.ру". Как сообщили в пресс-службе компании, автомобиль 2003 года выпуска и пробегом 88 тысяч километров, передает Life.ru.
Как отмечает продавец, именно на этом автомобиле Владимир Путин передвигался в командировках по России и даже сделал несколько иностранных визитов.