Видео: бронированный автомобиль Путина выставлен на продажу

Бронированный автомобиль Mercedes-Benz Pullman из гаража особого назначения, который когда-то водил президент России Владимир Путин, оценил в 8,5 миллиона рублей (111 562 евро) его нынешний владелец. Мужчина выставил машину на продажу на портале "Авто.ру". Как сообщили в пресс-службе компании, автомобиль 2003 года выпуска и пробегом 88 тысяч километров, передает Life.ru.