Бывший старейшина волости Кыпу отсидит шесть месяцев за коррупцию

Кассационная жалоба Кивилоо на этой неделе не была принята к рассмотрению Государственным судом, сообщила в среду, 18 апреля, пресс-служба Лыунаской прокуратуры.

Тем самым вступило в силу решение Тартуского окружного суда, который в ноябре прошлого года изменил вынесенное в 2016 году решение окружного суда, признал Кивилоо виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с шестимесячным сроком реального тюремного заключения. Остальное наказание является условным с пятилетним испытательным сроком.