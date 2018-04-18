среда, 18 апреля 2018 г.
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Бывший старейшина волости Кыпу отсидит шесть месяцев за коррупцию

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Тыну Кивилоо.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Осужденный за коррупционные преступления бывший старейшина волости Кыпу Вильяндиского уезда Тыну Кивилоо исчерпал все возможные апелляции и отправится на полгода в тюрьму в соответствии с приговором суда, передает Rus.Err.

Кассационная жалоба Кивилоо на этой неделе не была принята к рассмотрению Государственным судом, сообщила в среду, 18 апреля, пресс-служба Лыунаской прокуратуры.

Тем самым вступило в силу решение Тартуского окружного суда, который в ноябре прошлого года изменил вынесенное в 2016 году решение окружного суда, признал Кивилоо виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с шестимесячным сроком реального тюремного заключения. Остальное наказание является условным с пятилетним испытательным сроком.

В прокуратуре отметили, что данный приговор свидетельствует об ужесточении судебной практики в отношении коррупционеров, которым раньше обычно удавалось избежать реального тюремного заключения.

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