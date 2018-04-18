Генпрокурор РФ Юрий Чайка. ФОТО: Metzel Mikhail/TASS

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что бизнесмен Борис Березовский действовал в 2007 году под контролем британских спецслужб и впоследствии поплатился за это жизнью.

Версию смерти Березовского, выдвинутую генеральной прокуратурой России неделю назад, Чайка напомнил в среду с трибуны Совета Федерации.

На фоне событий в английском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, российское ведомство обратилось к другому случаю громкого отравления россиянина в Британии, в котором британские следователи также увидели российский след - смерти Литвиненко.

При этом генпрокуратура России теперь утверждает, что в отравлении Александра Литвиненко полонием участвовал Борис Березовский (смерть российского опального олигарха в 2013 году под Лондоном британские власти также стали считать подозрительной).

Юрий Чайка напомнил во время выступления перед членами Совета Федерации о подробном брифинге, который генпрокуратура дала 9 апреля. Тогда российские следователи показали якобы секретные документы, доказывающие, что Березовский в 2003 году получил политическое убежище в Великобритании, предоставив ложную информацию о готовящемся на него в России покушении. Разоблачить ложь мог экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, поэтому Березовский был заинтересован в его смерти, гласит эта версия российских силовиков.

Однако 18 апреля Чайка уточнил, что самостоятельно организовать отравление Литвиненко Борис Березовский не смог бы: «Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень». Намекнув на то, что радиоактивный изотоп и информационное прикрытие были предоставлены британскими спецслужбами, Чайка добавил: «Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью» (цитата по агентству РИА «Новости»).

Ранее официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной, говоря о причинах гибели Березовского, пояснял Би-би-си: «Березовский собирался возвращаться в Россию и, возможно, мог сказать что-то такое, что было невыгодно спецслужбам Великобритании».

Ранее Москва официально соглашалась с версией о самоубийстве Бориса Березовского на почве депрессии и тоски по родине. Президент Владимир Путин говорил, что незадолго до смерти Березовский писал ему письма с раскаянием и просьбой разрешить вернуться в Россию. Однако Кремль ничего не сообщал, какой ответ был дан опальному олигарху (и был ли дан вообще). Доказательств существования этих писем общественности не было предъявлено.

Сам Борис Березовский утверждал, что именно благодаря его влиянию президент России Борис Ельцин в 1999 году выбрал Владимира Путина на роль преемника и что он считает это своей ошибкой. Березовский покинул Россию в конце 2000 года.