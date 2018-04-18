Почему при задержании за превышение скорости нужно сказать полиции о своем месте работы?

Руководитель тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель пояснил, что вопрос о рабочем месте задается при составлении каждого протокола. «Полученная информация вносится в протокол в соответствии с показаниями нарушителя, и он собственной подписью подтверждает действительность этих слов на месте происшествия», - сказал Пяхкель.

По его словам, указывать должность нарушителя требует Административно-процессуальный кодекс. «Полиция в этой информации не нуждается и не использует ее, а данные о рабочем месте никак не влияют на ведение производства или при назначении наказания», - заявил он.

«Департамент полиции и погранохраны неоднократно предлагал внести поправки в Административно-процессуальный кодекс, чтобы графу о рабочем месте удалили из полицейского протокола. Но это предложение до сих пор не учли», - сказал Пяхкель.

Руководитель патрульной службы добавил, что, если какое-то время назад данные о рабочем месте могли быть необходимы, например, для взимающих штрафы судебных исполнителей, то на сегодняшний день работа осуществляется с информацией, которая доступна в электронном виде, и необходимость в указании места работы отпала. Однако этого требует закон.