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  • Почему при задержании за превышение скорости нужно сказать полиции о своем месте работы?

Почему при задержании за превышение скорости нужно сказать полиции о своем месте работы?

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Яак Ааб. Фото иллюстративное

ФОТО: Konstantin Sednev/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Когда днем 11 марта полиция задержала в Тарту неподалеку от Lõunakeskus министра государственного управления Яака Ааба, у которого зафиксировали остаточное алкогольное опьянение, у него в том числе спросили, кем он работает. Но почему полиция при составлении протокола спрашивает нарушителя о его должности? - задается вопросом Postimees.

Руководитель тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель пояснил, что вопрос о рабочем месте задается при составлении каждого протокола. «Полученная информация вносится в протокол в соответствии с показаниями нарушителя, и он собственной подписью подтверждает действительность этих слов на месте происшествия», - сказал Пяхкель.

По его словам, указывать должность нарушителя требует Административно-процессуальный кодекс. «Полиция в этой информации не нуждается и не использует ее, а данные о рабочем месте никак не влияют на ведение производства или при назначении наказания», - заявил он.

«Департамент полиции и погранохраны неоднократно предлагал внести поправки в Административно-процессуальный кодекс, чтобы графу о рабочем месте удалили из полицейского протокола. Но это предложение до сих пор не учли», - сказал Пяхкель.

Руководитель патрульной службы добавил, что, если какое-то время назад данные о рабочем месте могли быть необходимы, например, для взимающих штрафы судебных исполнителей, то на сегодняшний день работа осуществляется с информацией, которая доступна в электронном виде, и необходимость в указании места работы отпала. Однако этого требует закон.

Полиция остановила машину министра Яака Ааба 11 марта около 11.30 на тартуской окружной дороге неподалеку от торгового центра Lõunakeskus. В зоне с максимально допустимой скоростью 50 км/ч Ааб ехал со скоростью 73 км/ч. Алкометр показал в выдыхаемом Аабом воздухе содержание алкоголя 0,14 мг/л, что равнозначно 0,28 промилле в крови.

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