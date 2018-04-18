Кровоизлияние в мозг и трещина в черепе: стало известно о страшных травмах фигуристки Забияко

«Нина Мозер поставила меня в пару с Александром Энбертом. Мы достаточно быстро скатались. Через пару месяцев уже пробовали делать выброс тройной аксель, но потом на некоторое время забыли про него — решили дорабатывать более простые элементы. Когда вернулись к нему снова, одна из попыток закончилась травмой.

Это самая страшная травма в карьере — кровоизлияние в мозг, трещина в черепе. Плюс лопнула барабанная перепонка в левом ухе. Была вечерняя тренировка. Мы начали делать выброс. Я упала и сильно ударилась головой о лед. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной происходило.

Скорая ехала как-то очень долго, или мне так казалось. Меня отвезли в реанимацию, где я провела больше недели. Когда была в реанимации, спала по 23,5 часа в сутки. Приходила в себя минут на 30 и снова отключалась. Через полторы недели перевели в обычную палату.

Узнала потом, если бы гематома, которая была в мозге, не рассосалась, пришлось бы делать трепанацию. К счастью, обошлось. Правда, последствия того падения чувствую до сих пор. Левое ухо все еще слышит хуже. Обоняние до конца не восстановилось. Я уже привыкла. Первые несколько дней, после того как пришла в себя, не различала вкус. Вот с этим было бы жить сложнее.