Эксперты из ОЗХО перенесли расследование в сирийской Думе

По словам постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари, миссия департамента безопасности ООН во вторник проводила разведку обстановки в сирийской Думе. Эксперты ОЗХО могли приступить к работе в регионе только в том случае, если бы высланная вперед группа признала обстановку безопасной. Сирийское правительство сделало все возможное, чтобы создать условия для работы экспертов, заявил Джаафари.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако ранее их не допускали на территорию Восточной Гуты. Специалисты намерены расследовать предполагаемую химическую атаку, которую, как считает Запад, сирийское правительство применило в Восточной Гуте 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По информации из разных источников погибли от 40 до 70 человек и более 500 обратились за медицинской помощью.