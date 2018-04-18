Алехиной, задержанной в Москве за запуск бумажных самолетиков, назначили по сто часов обязательной работ

Алехину и Энтео 17 апреля оставили в полиции на вторые сутки, сообщала «Медиазона». Остальных задержанных на акции - Людмилу Сукову, Александра Софеева, Генриха фон Дестео, Степана Выбоча, Алису Гордееву, Егора Еремеева, Ольгу Савченко и Соню Трофимову - отпустили из ОВД до суда. Еще двоих - Алину Музыченко и Юлию Костенко - оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей.

На Алехину и Энтео составили протоколы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка). Суд над ними начался утром 18 апреля. Трансляцию из зала суда ведет «Медиазона».

Адвокат Алехиной Светлана Сидоркина зачитала рапорт полицейских, в котором говорится, что активистка «пускала бумажные изделия, засоряя ими проезжую часть, и мешала движению, запуская бумажные изделия в дверь и перпендикулярно двери». Сидоркина указала, что запуск самолетиков нельзя считать публичным мероприятием. По закону под этим термином, по ее словам, подразумевается открытая мирная демонстрация или митинг.

Также адвокат отметила, что протокол составили без Алехиной, не отразив в нем нужных сведений, а время в нем указано не соответствующим действительности (на полчаса позже).

«Суд установил, что группа из 12 человек изготовляли бумажные изделия и мешали проходу граждан. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом Алехина организовала мероприятие», - зачитала тем не менее судья постановление и огласила вердикт в 100 часов обязательных работ.

«По сути, сейчас ФСБ является той организацией, которая владеет и судом, и Роскомнадзором и в принципе контролирует жизнь граждан в нашей стране. Я не считаю, что это правильно», - сказала Алехина журналистам после заседания.

Энтео на заседании заявил, что не скандировал лозунги, никому не мешал. «Самолетики, которые я выпустил, они сложились аккуратно и никому не доставляли проблем», - пояснил он, отказавшись признавать свою вину и упомянув, что за переписку посадили Александра Солженицына.

В итоге суд пришел к выводу, что мероприятие было массовым, а Энтео мешал проходу граждан и доступу к административному зданию. Активисту также назначили 100 часов обязательных работ.

Акция протеста прошла на Лубянке 16 апреля, ее участники кидали в здание ФСБ бумажные самолетики. Сообщалось, что полицейские отводили в автозак всех, кто брал в руки самолетик.