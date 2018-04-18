Сделаем Нарву эстонским культурным центром! Но для кого?

Сергеев поясняет, что фестиваль принесет выгоду и нарвскому предпринимательству, указывая на исследование Минкульта, в котором говорится, что каждый евро, инвестированный в культурное мероприятие, приносит четыре евро.

“Трудовая занятость, мелкий бизнес, гостиницы, рестораны – все выиграют. Фестиваль – один из способов стимуляции жизни. Поэтому этот фестиваль особенно нужен в городах типа Нарвы, где в основном люди привыкли к каким-то фабрикам. Но столько фабрик больше нет, поэтому город должен вступить в XXI век, где рабочие места создаются за счет обслуживания, и это более широкий контекст, почему так надо делать», - поясняет он, замечая, что сейчас как раз прикидывают, как организовать фестиваль, чтобы город от этого выиграл.

Перед деятелями культуры стоит трудная задача

Но как организовать мероприятия так, чтобы от них была не только экономическая выгода для города, но и местные жители на них ходили? На кого рассчитаны мероприятия в городе, где уменьшившаяся доля эстонцев ставит под вопрос и роль в Нарве самих эстонцев, и роль эстонской культуры?

По словам Марта Пунга, Нарва все больше становится русским городом. “Теперь опасаются, что вскоре там вообще не будет эстонцев. Я эстонец, но с эстонским языком в Нарве нечего делать”, - беспокоится Пунг.

Для Марицы Орт тоже важно потреблять культуру на родном языке. “Я тот человек, который не хочет видеть эстонский народный танец, который танцуют с определенным темпераментом, и слышать эстонские народные песни с некоторым акцентом. Мне это режет слух и глаз”, - говорит Орт.

Учитывая, что 97% местного населения – русскоязычные, настоящим и будущим деятелям культуры придется это учитывать, если они хотят заполнить залы.

“Кто такая Биргит (певица Биргит Саррап – прим. ред.)”, – приводит Лаврова вопрос, который она часто слышит от местных. По ее словам, местные жители не знают эстонских артистов, если только они не выступали на Евровидении: “Россия рядом, они потребляют российскую культуру. Если человек слушает дома музыку, он хочет понимать и подпевать”.

Однако организатор Нарвского музыкального фестиваля Иван Сергев с этим не согласен. “Каждый эстонец слушает англоязычные песни, понимает ли он их – отдельный вопрос, но все-таки он их слушает. Можно наслаждаться мотивом и подпевать, не зная языка. Музыка и песня на самом деле нравятся людям, независимо от того, происходят они из той же языковой среды или нет”, - говорит он, добавляя, что основная команда Station Narva – найти хороших артистов для фестиваля.

С одной стороны, община очень закрыта и не принимает чужаков, с другой – беспокоит языковой барьер. В то же время Нарва мечтает о том, чтобы эстонцы чаще бывали там. По словам Лавровой, это вопрос маркетинга: “Традиции, культура, все это есть, но кто-то должен этим заниматься”, - считает она. Проблема может заключаться в том, что население стареет. В городе живет всего 15% молодежи, которая как раз и должна стать основным потребителем культуры.

По словам директора нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслава Коновалова, привлечение в Нарву эстонцев обсуждалось годами. “Была даже идея поехать по другим эстонским городам, чтобы познакомить их с Нарвой, дать полуторачасовой концерт и показать нарвскую культуру, ради которой стоит сюда приехать. Эта идея не сработала”, - вспоминает он.

По словам Коновалова, теперь эстонцы испытывают большой интерес к Нарве и пришло время показать себя. Желание Нарвы получить титул культурной столицы 2024 года также по-прежнему демонстрирует стремление города привлечь к себе внимание.

По словам городского архитектора Сергеева, эмоции местной общины по поводу Нарвы как культурной столицы тоже потеплели. “Нарва – культурная столица – что?” – таких комментариев больше нет, все комментарии в том духе, что да, сделаем и получим, но как? На самом деле, местные жители уже приняли эту идею”, - утверждает он.

То, кому будет присвоен этот титул, - отдельный вопрос. Мост между Эстонией- Европой и Западом-Востоком иногда требует строительства моста между русской и эстонской культурой.