Сделаем Нарву эстонским культурным центром! Но для кого?

Vaba Lava, Tallinn Music Week, Ideejazz и несколько других культурных начинаний, которые зарекомендовали себя в других городах Эстонии, по очереди появляются и в приграничном городе. Как будто происходит масштабное окультуривание Нарвы, но для кого?
Кроме того, Нарва претендует на титул культурной столицы Европы 2024. С одной стороны, логично, что крупные события переносят в один из крупнейших городов Эстонии, однако сколько на самом деле житель Таллинна или Тарту знает о сегодняшней культурной программе Нарвы? И интересуют ли новые культурные события местных жителей?
В Нарве в год проходят сотни культурных событий, начиная с концертов и представлений и заканчивая выставками. Руководитель дня дискуссий “Базар”, напоминающего Фестиваль мнений, Валерия Лаврова говорит, что хотя в Нарве давно кипит культурная жизнь, до остальной Эстонии это не доходит. “Прекрасно, что эстонская культура дошла до нас, но мы уже 25 лет показываем в городе то, что создаем. Кто-то за эти 25 лет захотел это увидеть? Это остается в городе!” – говорит она.
Как Фестиваль мнений превратился в Базар
Лаврова прекрасно знает, что означает организовать новое мероприятие в общине. Очевидно, немногие заметили, что в 2015 году Фестиваль мнений, обычно принимающий тысячи гостей, сделал две попытки переехать в Нарву. Среди именитых спикеров были Индрек Таранд, Сийм Каллас, Марина Кальюранд и другие, но несмотря на это, в Нарве посещаемость была скверной, и в третий раз там проводить фестиваль никто не стал.
Поскольку сами местные жители говорят, что для нарвитян Эстония начинается лишь в 60 км от Нарвы, кажется, что попытка Фестивля мнений так и застряла где-то в Кохтла-Ярве. Нарвитяне остались равнодушными к символу Фестиваля мнений, не привлекли их ни время, ни место мероприятия.
“Фестиваль мнений – прекрасное мероприятие, но здесь немного другой город, другое отношение. Те правила, которые работали где-то в других местах, не сработали в Нарве”, - говорит Лаврова.
Прошел год, и после того, как Лаврова поняла, что организаторы Фестиваля мнений больше не будут пытаться что-то чделать сами, она подобрала упавшую идею. Фестиваль мнений перерос в Базар, который в апреле этого года прошел в Нарве второй раз. По ее словам, теперь они попытаются четыре раза в год в рамках Базара рассуждать на темы, которые актуальны и важны для местной общины. По мнению Лавровой, многим не нравится слово “базар”, поскольку в русском языке оно имеет несколько значений. “Но провокация работает, и все знают, что это означает”, - говорит она. В этот раз мероприятие посетили более 50 горожан.
Одна из попыток перенести в Нарву частичку Эстонии – театральное здание Vaba Lava. В Таллинне эта площадка действует с 2014 года и сравнительно знакома эстонцам. Некоторые жители Нарвы сомневаются, однако, в ее успехе.
Надежда Vaba Lava
«Чисто финансовый проект», - говорит Март Пунг, пенсионер из семьи, которая живет в Нарве уже четыре поколения. По мнению Лавровой, Vaba Lava – это в первую очередь действительно предпринимательство. «Если нет спроса, меняют предложение. То, что предлагается в Петербурге, в Европе, привозят сюда, это бизнес».
По словам заведующей Нарвской центральной библиотеки Марицы Орт, будущее Vaba Lava будет зависеть от того, кто будет управлять зданием: «Зависит от того, кто эти люди, какие у них коммерческие интересы, и есть надежда, что туда придут посетители».
Житель Нарвы Глеб Щенов также считает, что Vaba Lava – экономический проект. «Нарва находится на территории Эстонии, но немного и за ее границей, если мы говорим о культурном пространстве. За тем, что сюда переносят культурную деятельность, стоит более глобальная цель. Каждый евро, который сюда инвестируют, приносит четыре евро дохода».
С другой стороны, по мнению Пунга, хорошо, если в Нарву будут отовсюду приезжать с выступлениями.
“Мы совершенно отделены от Эстонии, не слышим эстонского языка, здесь смотрят российское телевидение. Президент побывала здесь, и, по крайней мере, теперь здесь знают, что президент у нас – Керсти Кальюлайд. Раньше думали, что Путин”.
Есть и те, кто с нетерпением ждет, когда будет готова Vaba Lava. Местный пенсионер Татьяна Комлева – одна из них. Татьяна считает, что Vaba Lava – это новая возможность, и надеется увидеть на этой сцене именно русский театр. По ее мнению, культуры никогда не бывает слишком много. “Человеку надо предлагать то, что ему нужно. Импорт культуры обогащает и делает людей лучше”, - считает она.
В пользу театрального здания может говорить и его расположение: постоянное здание могло бы со временем привить людям привычку к его посещению, стало бы для нарвитян своим.
“Например, Eesti Kontsert предлагал разные концерты, но в зале было пять человек. Почему? Чтобы создать привычку, надо заниматься этим десять лет. За год ее нельзя создать”, - констатирует Лаврова.
По словам исполнительного директора Vaba Lava Кристийны Рейдольв, театральное здание строят в Нарве потому, что сейчас в таком большом городе у населения отсутствует доступ к настоящей культуре.
“Если еще в советское время в Нарве было несколько активных театров и проходили фестивали, то на сегодняшний день остался лишь русскоязычный детский театр Ilmarine, где плохие условия для представлений. В Нарве нет театра типа blackbox с приличной техникой и мебелью и всем прочим для проведения культурных мероприятий», - говорит она.
Рейдольв указывает на то, что, поскольку в последние годы население Ида-Вирумаа уменьшилось быстрее всего в Эстонии, на 20 с лишним процентов, причем из региона уезжает молодежь, создание театрального центра важно с точки зрения регионального развития, интеграции и культурной политики.
“Миссия эстонского государства должна заключаться в том, чтобы предложить приграничным жителям и хорошие условия жизни, и возможности для проведения досуга”, - говорит она.
По словам исполнительного директора Vaba Lava, при подготовке проекта нарвского театра они общались и с местной общиной и с горуправой.
“Мэр (Тармо Таммисте – прим. ред.) нарвское здание Vaba Lava всячески идейно поддерживал. Мы надеемся, что город Нарва посчитает важным поддержать Vaba Lava и финансово, прежде всего в плане расходов на рабочую силу, чтобы мы смогли взять на работу в театральный центр местных жителей”, - говорит она.
Поскольку население Нарвы преимущественно русскоязычное, будет создана и возможность субтитров, чтобы нарвская публика могла смотреть эстоноязычные и международные театральные постановки. “Конечно, мы будем сотрудничать и русскими театрами, особенно из Петербурга”, - заверяет Рейдольв.
Хотя сотрудничество планируется с восточным соседом, по словам Рейдольва, основной целью все же является не заманивание в театр российских туристов, а знакомство нарвитян с хорошим российским театром.
Помимо Vaba Lava и Базара в этом году отметил свой десятый день рождения Tallinn Music Week, который осенью собирается провести в Нарве новый музыкальный фестиваль под названием Station Narva. Главный руководитель TMW Хелен Сильдма задалась целью вместе со своей нарвской командой из десяти человек запустить нарвскую культуру, также Сильдна поддерживает то, чтобы Нарва стала культурной столицей.
“Нарва – очень символическое и важное место для Эстонии, и мы считаем, что с помощью творческого мышления можно иначе запустить город Нарву, поскольку там у людей больше мотивации и смелости что-то делать”, - сказала Сильдна во время TMW Õhtuleht.
По словам главного архитектора Нарвы и организатора Station Narva Ивана Сергеева, в городе могло бы проходить множество различных мероприятий, рассчитанных на различные целевые группы.
“Нарва – большой город, но здесь сравнительно мало что происходит, - констатировал он. – Зачем делать фестиваль – но почему бы и нет? Было бы прекрасно, если бы он был!” – говорит он.
По словам Сергеева, Station Narva как международный фестиваль мог бы привлечь в Нарву международных деятелей и слушателей. В Нарву хотят привезти дебютируюшие группы из России, дав им возможность предстать таким образом перед европейскими зрителями.
“Нарва веками оставалась пограничным городом, где проходила смена культур. Мы хотим связать современную Нарву с той Нарвой, которая была. Мы привыкли думать о Нарве как о постсоветском городе, но в действительности это довольно богатый город, с историей времен владычества шведов, немцев и датчан. Об этом надо напомнить людям, что на самом деле, Нарва – международный узел, связывающий разные культуры”, - поясняет он.
Но как обстоят дела с местной общиной? Международный фестиваль может привести в Нарву множество интуристов и интересующихся из других эстонских городов, однако местную общину все это может оставить равнодушной. Сергеев признается, что до того, как озвучить идею фестиваля, с местными жителями никто не советовался.
“С местными жителями дела обстоят так, что мы не проводили никакого опроса, не спрашивали: “Послушайте, нужен нам тут фестиваль?”. Это не было так, что мы провели референдум, получили на нем ответ “да” и стали проводить фестиваль. Так и не делается”, - признает он, добавляя, что, по его мнению, отношение местной общины к идее было очень положительным.
Сергеев поясняет, что фестиваль принесет выгоду и нарвскому предпринимательству, указывая на исследование Минкульта, в котором говорится, что каждый евро, инвестированный в культурное мероприятие, приносит четыре евро.
“Трудовая занятость, мелкий бизнес, гостиницы, рестораны – все выиграют. Фестиваль – один из способов стимуляции жизни. Поэтому этот фестиваль особенно нужен в городах типа Нарвы, где в основном люди привыкли к каким-то фабрикам. Но столько фабрик больше нет, поэтому город должен вступить в XXI век, где рабочие места создаются за счет обслуживания, и это более широкий контекст, почему так надо делать», - поясняет он, замечая, что сейчас как раз прикидывают, как организовать фестиваль, чтобы город от этого выиграл.
Перед деятелями культуры стоит трудная задача
Но как организовать мероприятия так, чтобы от них была не только экономическая выгода для города, но и местные жители на них ходили? На кого рассчитаны мероприятия в городе, где уменьшившаяся доля эстонцев ставит под вопрос и роль в Нарве самих эстонцев, и роль эстонской культуры?
По словам Марта Пунга, Нарва все больше становится русским городом. “Теперь опасаются, что вскоре там вообще не будет эстонцев. Я эстонец, но с эстонским языком в Нарве нечего делать”, - беспокоится Пунг.
Для Марицы Орт тоже важно потреблять культуру на родном языке. “Я тот человек, который не хочет видеть эстонский народный танец, который танцуют с определенным темпераментом, и слышать эстонские народные песни с некоторым акцентом. Мне это режет слух и глаз”, - говорит Орт.
Учитывая, что 97% местного населения – русскоязычные, настоящим и будущим деятелям культуры придется это учитывать, если они хотят заполнить залы.
“Кто такая Биргит (певица Биргит Саррап – прим. ред.)”, – приводит Лаврова вопрос, который она часто слышит от местных. По ее словам, местные жители не знают эстонских артистов, если только они не выступали на Евровидении: “Россия рядом, они потребляют российскую культуру. Если человек слушает дома музыку, он хочет понимать и подпевать”.
Однако организатор Нарвского музыкального фестиваля Иван Сергев с этим не согласен. “Каждый эстонец слушает англоязычные песни, понимает ли он их – отдельный вопрос, но все-таки он их слушает. Можно наслаждаться мотивом и подпевать, не зная языка. Музыка и песня на самом деле нравятся людям, независимо от того, происходят они из той же языковой среды или нет”, - говорит он, добавляя, что основная команда Station Narva – найти хороших артистов для фестиваля.
С одной стороны, община очень закрыта и не принимает чужаков, с другой – беспокоит языковой барьер. В то же время Нарва мечтает о том, чтобы эстонцы чаще бывали там. По словам Лавровой, это вопрос маркетинга: “Традиции, культура, все это есть, но кто-то должен этим заниматься”, - считает она. Проблема может заключаться в том, что население стареет. В городе живет всего 15% молодежи, которая как раз и должна стать основным потребителем культуры.
По словам директора нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслава Коновалова, привлечение в Нарву эстонцев обсуждалось годами. “Была даже идея поехать по другим эстонским городам, чтобы познакомить их с Нарвой, дать полуторачасовой концерт и показать нарвскую культуру, ради которой стоит сюда приехать. Эта идея не сработала”, - вспоминает он.
По словам Коновалова, теперь эстонцы испытывают большой интерес к Нарве и пришло время показать себя. Желание Нарвы получить титул культурной столицы 2024 года также по-прежнему демонстрирует стремление города привлечь к себе внимание.
По словам городского архитектора Сергеева, эмоции местной общины по поводу Нарвы как культурной столицы тоже потеплели. “Нарва – культурная столица – что?” – таких комментариев больше нет, все комментарии в том духе, что да, сделаем и получим, но как? На самом деле, местные жители уже приняли эту идею”, - утверждает он.
То, кому будет присвоен этот титул, - отдельный вопрос. Мост между Эстонией- Европой и Западом-Востоком иногда требует строительства моста между русской и эстонской культурой.
Магистранты Тартуского университета со специальности журналистика и коммуникация составили данную статью в качестве дипломной работы по курсу “Онлайн-журналистика и создание текста”.