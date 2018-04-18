Фото: покупателя возмутил внешний вид огурцов в магазине Prisma

Читатель прислал в редакцию Postimees сделанные в магазине Prisma в торговом центре Rocca al Mare фотографии огурцов, внешний вид которых вызвал негодование у покупателя.
«Финская торговая сеть Prisma считает, что эстонскому потребителю можно продавать любую дрянь, которая больше не годится для финского рынка, - пишет читатель. - Это такой план на 2018 год?»
Фотографии были сделаны читателем вчера вечером и сегодня утром. «Переросшие, мягкие, с желтыми концами и очевидными признаками испорченности огурцы в овощном отделе», - описывает увиденное клиент.
Руководитель отдела закупок Prisma Peremarket AS Марге Соосалу говорит, что в ассортименте магазина есть эстонские, испанские и финские огурцы. Предлагаются продукты различного класса качества.
«Из финских огурцов для нашего ассортимента были выбраны изогнутые огурцы второго класса, чтобы предлагать клиентам более широкий выбор и более низкие цены», - говорит Соосалу, признавая, что огурцы в Rocca al Mare Prisma не были правильно отсортированы. По ее словам, на данный момент эта ошибка исправлена.
«Обещаем обращать больше внимания на качество в отделах фруктов и овощей — это беспрерывный процесс, цель которого предлагать клиентам Prisma лучший товар по низким ценам», - говорит Соосалу.