среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Фото: покупателя возмутил внешний вид огурцов в магазине Prisma

Фото: покупателя возмутил внешний вид огурцов в магазине Prisma

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Читатель прислал в редакцию Postimees сделанные в магазине Prisma в торговом центре Rocca al Mare фотографии огурцов, внешний вид которых вызвал негодование у покупателя.

«Финская торговая сеть Prisma считает, что эстонскому потребителю можно продавать любую дрянь, которая больше не годится для финского рынка, - пишет читатель. - Это такой план на 2018 год?»

Фотографии были сделаны читателем вчера вечером и сегодня утром. «Переросшие, мягкие, с желтыми концами и очевидными признаками испорченности огурцы в овощном отделе», - описывает увиденное клиент.

Руководитель отдела закупок Prisma Peremarket AS Марге Соосалу говорит, что в ассортименте магазина есть эстонские, испанские и финские огурцы. Предлагаются продукты различного класса качества.

«Из финских огурцов для нашего ассортимента были выбраны изогнутые огурцы второго класса, чтобы предлагать клиентам более широкий выбор и более низкие цены», - говорит Соосалу, признавая, что огурцы в Rocca al Mare Prisma не были правильно отсортированы. По ее словам, на данный момент эта ошибка исправлена.

«Обещаем обращать больше внимания на качество в отделах фруктов и овощей — это беспрерывный процесс, цель которого предлагать клиентам Prisma лучший товар по низким ценам», - говорит Соосалу.

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