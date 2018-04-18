"Русского Илона Маска" насиловали, пытали, а потом убили в камере питерского СИЗО

Перед гибелью он успел передать жене записки, в которых трижды просил: «Никому ничего не плати».

Русский Илон Маск

Работа, на которую Пшеничный, по мнению следствия, завысил цену, была абсолютно уникальна. Такого не делал еще никто в мире. В перспективе это могло дать новые возможности не только для судостроения, но, скажем, для нефтяных и газовых компаний.

Фирма «НовИТ ПРО» вела переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» на аналогичные разработки. Друзья называли Пшеничного русским Илоном Маском.

«Когда-то он приехал в Ленинград поступать в институт с маленьким чемоданчиком, — продолжает Наталья Пшеничная. — У него ничего не было. Ему в жизни никто не помогал, он всего добивался сам».

Студент с маленьким чемоданчиком со временем стал владельцем крупной IT-компании. Она занимает два этажа в здании на углу набережной Мойки и Дворцовой площади и много лет выполняет гособоронзаказы.

Одной из головокружительных идей Пшеничного был тот самый трехмерный информационный макет подводной лодки. Он задумал это еще в 2011 году, побывав на Военно-морском салоне. Компания «НовИТ ПРО» уже выполняла заказы Минобороны на модели отдельных узлов и механизмов кораблей. Но виртуальный макет всей лодки — такого не делал никто. К каждому элементу компьютерной модели привязана техническая информация, технологи на месте дислокации лодки могут получить доступ к ремонтной документации и к чертежам. Но патентовать Пшеничный собирался не это.

Контракт был заключен в 2015 году. Но потом Пшеничный пошел в своих идеях еще дальше: а что, если сделать так, чтобы лодку и ремонтировать можно было дистанционно? Ведь никто не знает, на каком удалении от завода-строителя ей потребуется обслуживание, а специалисты, способные заняться этим, есть только в Петербурге — на «Адмиралтейских верфях». Так возникла идея мобильных центров.

Мобильный дата-центр для «Варшавянки» — это помещение размером с два сложенных вместе железнодорожных контейнера. Его можно быстро доставить к любому месту дислокации лодки. Технолог ближайшего завода заходит туда — и оказывается как бы внутри субмарины. Он может «разрезать» ее в любом месте, заглянуть в каждый узел, в режиме реального времени связаться со специалистами «Адмиралтейских верфей», которые видят ту же, что и он, картинку в стационарном центре в Петербурге. На цену контракта эта идея не повлияла, ее Пшеничный решил реализовать, вписываясь в утвержденную сумму. Ему было интересно.

Пшеничный планировал запатентовать идею мобильных центров. Но не успел: 16 января в компанию и к нему домой пришли с обыском, его арестовали. Через три недели убили. Вся документация, в том числе необходимая для патента, была изъята и приобщена к делу, сейчас она у следователей.

«Теперь тебе только могила метр на два»

«Когда к нам домой пришли с обыском, эти люди посмотрели на костюмы мужа в шкафу — и сразу говорят: «Ну, это все тебе больше никогда не понадобится», — рассказывает Наталья Пшеничная. — Следователь сказал, что теперь ему потребуется только могила размером метр на два».

Несколько лет назад Пшеничный перенес инсульт. Тогда врач сказал, что второй приступ будет последним. Во время обыска у него подскочило давление: 250 на 140. Жена умоляла следователя вызвать скорую, но ей не разрешили. Спросили только, может ли она подтвердить, что ему и вправду грозит инсульт. Наталья нашла медицинские документы и передала следователю. Как говорят и она, и адвокат Пшеничного Лариса Фон-Арев, в протоколе обыска эти документы упомянуты не были. Более того, в суде по поводу избрания меры пресечения защита просила о домашнем аресте или подписке о невыезде, ссылаясь на здоровье обвиняемого, но выяснилось, что медицинские документы, изъятые при обыске, к делу не приобщены.

Что произошло с Пшеничным в тюрьме — непонятно. То есть понятно, что его пытали, а потом убили и не потрудились даже толком скрыть следы, решив отделаться враньем о суициде.