В ОЗХО опровергли заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка"

Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон опроверг заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который со ссылкой на данные швейцарской химической лаборатории в Шпице заявил, что Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери отравили не "Новичком", а химикатом BZ, который стоял на вооружении стран НАТО, пишет Newsru.com.
По словам Уилсона, ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери. Постпред королевства при ОЗХО также пообещал, что официальный Лондон до следующего понедельника, 23 апреля, ответит на вопросы Москвы в соответствии со ст. 9 Конвенции о запрещении химоружия, передает РБК.
15 апреля в швейцарской химической лаборатории, комментируя заявление Лаврова, отметили, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что в химикатах с места отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери обнаружено нервно-паралитическое вещество "Новичок", не подлежит сомнению.
При этом прямо комментировать представленные Лавровым данные швейцарцы не стали: министр высказывался по поводу конфиденциального доклада ОЗХО, она и должна дать ответ: "Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок". Их стандарты работы настолько жесткие, что они не подлежат сомнению".
14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. Он сослался на данные из Шпица, приведенные в докладе ОЗХО.
"Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам - я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", - заявил Лавров.
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон утверждает, что вещество типа "Новичок" разрабатывалось в СССР, и на основании этого обвинил в причастности к отравлению Россию. Позже из страны были высланы 23 российских дипломата. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран в знак солидарности с Великобританией решили выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами.