В ОЗХО опровергли заявление Лаврова о применении в Солсбери вещества BZ, а не "Новичка"

По словам Уилсона, ни одна из четырех лабораторий, уполномоченных ОЗХО, не обнаружила вещества BZ ни в одном из образцов, взятых в Солсбери. Постпред королевства при ОЗХО также пообещал, что официальный Лондон до следующего понедельника, 23 апреля, ответит на вопросы Москвы ​в соответствии со ст. 9 Конвенции о запрещении химоружия, передает РБК.

15 апреля в швейцарской химической лаборатории, комментируя заявление Лаврова, отметили, что заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что в химикатах с места отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери обнаружено нервно-паралитическое вещество "Новичок", не подлежит сомнению.

При этом прямо комментировать представленные Лавровым данные швейцарцы не стали: министр высказывался по поводу конфиденциального доклада ОЗХО, она и должна дать ответ: "Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее (Скрипалей) вещество как "Новичок". Их стандарты работы настолько жесткие, что они не подлежат сомнению".

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. Он сослался на данные из Шпица, приведенные в докладе ОЗХО.

"Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам - я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия... Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО", - заявил Лавров.