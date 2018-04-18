Прокурор объяснил отсутствие проверок в "Зимней вишне"

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово был исключен из списка плановых проверок предприятий как субъект малого и среднего бизнеса, выяснили следователи. Это было сделано по указанию вышестоящего руководства, рассказал следствию прокурор города Кемерово. "Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства", - сообщает в среду, 18 апреля, Следственный комитет РФ (СКР).