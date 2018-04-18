Видео: почему премьер-министр Ратас узнал о правонарушениях министра Ааба только через месяц?

Премьер-министр Юри Ратас узнал о нарушениях (управление автомобилем с остаточным алкогольным опьянением и превышение скорости) министра из своей партии Яака Ааба только через месяц и благодаря третьим лицам. На вопрос Postimees, как премьер-министр относится к данной ситуации, Ратас ответил немногословно: «Не хорошо».
Но почему Ааб не сказал напрямую премьер-министру о произошедшем? «Он сказал, что хотел дождаться завершения производства. Когда производство завершилось, в конце той же недели были обсуждения насчет стратегии госбюджета и он планировал об этом поговорить после. И действительно в субботу у нас была беседа на эту тему», - сказал Ратас.
Яак Ааб сказал Postimees, что, если бы он оповестил о случившемся премьер-министра раньше, это нанесло больший вред правительству, чем сейчас, когда стратегия госбюджета утверждена. «Политик должен выбирать момент, когда уйти. Я, безусловно, собирался уйти, но был очень напряженный период обсуждений стратегии госбюджета», - сказал Ааб, добавив, что не хотел своим уходом подставить под удар это обсуждение.