Видео: почему премьер-министр Ратас узнал о правонарушениях министра Ааба только через месяц?

Но почему Ааб не сказал напрямую премьер-министру о произошедшем? «Он сказал, что хотел дождаться завершения производства. Когда производство завершилось, в конце той же недели были обсуждения насчет стратегии госбюджета и он планировал об этом поговорить после. И действительно в субботу у нас была беседа на эту тему», - сказал Ратас.