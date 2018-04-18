Масштабный сбой? В нескольких городах Эстонии светофоры вышли из строя
18 апреля 2018 г., 18:31
Сегодня вечером в нескольких городах Эстонии светофоры вышли из строя.
На перекрестке около торгового центра Stokmann в Таллинне вечером в среду перестали работать светофоры. В этом месте образовались транспортные пробки, передает Rus.ERR.
Также перестали работать светофоры и в городе Валга на перекрестке улиц Куперьянова и Пикк, передает Lõuna-Eesti Postimees.
«Мы оповестили о сбое обслуживающую фирму. Если фирме не удастся удаленно устранить проблему, сотрудники фирмы прибудут на место. Предприятие пообещало устранить неполадки при первой возможности», - сказал заместитель волостного старейшины Валга Энно Касе.
Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и двигаться в соответствии с дорожными знаками.