среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Масштабный сбой? В нескольких городах Эстонии светофоры вышли из строя

Масштабный сбой? В нескольких городах Эстонии светофоры вышли из строя

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Светофор в Валга.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня вечером в нескольких городах Эстонии светофоры вышли из строя.

На перекрестке около торгового центра Stokmann в Таллинне вечером в среду перестали работать светофоры. В этом месте образовались транспортные пробки, передает Rus.ERR.

Также перестали работать светофоры и в городе Валга на перекрестке улиц Куперьянова и Пикк, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Мы оповестили о сбое обслуживающую фирму. Если фирме не удастся удаленно устранить проблему, сотрудники фирмы прибудут на место. Предприятие пообещало устранить неполадки при первой возможности», - сказал заместитель волостного старейшины Валга Энно Касе.

Всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и двигаться в соответствии с дорожными знаками.

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