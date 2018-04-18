среда, 18 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии работникам станет проще получить компенсацию в случае банкротства работодателя

В Эстонии работникам станет проще получить компенсацию в случае банкротства работодателя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Рийгикогу упростил получение компенсаций от Кассы страхования от безработицы по причине банкротства работодателя. 

Сегодня на заседании Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о банкротстве и в другие законы (575 SE). Цель закона – сделать так, чтобы работникам было проще получить компенсации от Кассы страхования от безработицы, если работодатель окажется неплатежеспособным. Закон также должен внести правовую ясность в порядок и сроки оплаты услуг временного управляющего и управляющего имуществом банкрота.

За принятие закона проголосовали 77 депутатов, против – пять депутатов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ