В Эстонии работникам станет проще получить компенсацию в случае банкротства работодателя

Сегодня на заседании Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о банкротстве и в другие законы (575 SE). Цель закона – сделать так, чтобы работникам было проще получить компенсации от Кассы страхования от безработицы, если работодатель окажется неплатежеспособным. Закон также должен внести правовую ясность в порядок и сроки оплаты услуг временного управляющего и управляющего имуществом банкрота.