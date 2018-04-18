«На упаковке были видны следы зубов»: странная посылка из Лондона поразила даже работников почты

Перед Пасхой, 27 марта, для Инары выслали посылку из Лондона. За ней женщина отправилась на почту 9 апреля, пишет Rus.TVNET.

Работница почты очень долго искала заморские гостинцы и когда наконец-то нашла, было понятно, что с посылкой что-то не так.

«Одна упаковка конфет была разорвана, конфеты были надкусаны. Шоколад был смешан с бумагой. На упаковке были видны следы зубов. Разве почта не отвечает за то, что доставляет клиентам? Разве им все равно?» - недоумевает Инара.

Специалисты Музея природы, куда журналисты отнесли конфеты и шоколад Инары, сразу установили, что полакомиться лондонскими гостинцами решили крысы. Именно следы их зубов остались на обертке. Грызунов приманил запах.

На Latvijas pasts рассказывают, что очень часто получают поврежденные посылки и бандероли.

«Поврежденные посылки отмечают соответствующими наклейками. О каждом таком происшествии составляем протокол. В этом году уже составлено 240 протоколов и проинформировано Royal mail», - рассказала представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.