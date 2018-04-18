среда, 18 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • «На упаковке были видны следы зубов»: странная посылка из Лондона поразила даже работников почты

«На упаковке были видны следы зубов»: странная посылка из Лондона поразила даже работников почты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот/rus.tvnet

Посылка, в которой находились несколько видов конфет и шоколад, пришла в Ригу из Лондона. Посылка несколько дней находилась в Рижском 82-м почтовом отделении. То, что ожидало получателя, удивило даже работников почты, рассказывает передача Bez tabu.

Перед Пасхой, 27 марта, для Инары выслали посылку из Лондона. За ней женщина отправилась на почту 9 апреля, пишет Rus.TVNET.

Работница почты очень долго искала заморские гостинцы и когда наконец-то нашла, было понятно, что с посылкой что-то не так.

«Одна упаковка конфет была разорвана, конфеты были надкусаны. Шоколад был смешан с бумагой. На упаковке были видны следы зубов. Разве почта не отвечает за то, что доставляет клиентам? Разве им все равно?» - недоумевает Инара.

Специалисты Музея природы, куда журналисты отнесли конфеты и шоколад Инары, сразу установили, что полакомиться лондонскими гостинцами решили крысы. Именно следы их зубов остались на обертке. Грызунов приманил запах.

На Latvijas pasts рассказывают, что очень часто получают поврежденные посылки и бандероли.

«Поврежденные посылки отмечают соответствующими наклейками. О каждом таком происшествии составляем протокол. В этом году уже составлено 240 протоколов и проинформировано Royal mail», - рассказала представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.

Но за все время работы Гундега Варпа не припомнит случая, когда посылку повредили бы грызуны. Она допускает, что послание из Лондона замочили и бумага стала отрываться. Латвийская почта уже проинформировала своих британских коллег о случившемся.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ