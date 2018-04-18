Facebook анонсировал изменения, которые затронут абсолютно всех пользователей

Согласно сообщению компании, в ближайшее время всем пользователям будет предложено проверить свои настройки безопасности, начиная от информации, указанной в профиле, и заканчивая параметрами использования их данных для показа рекламных объявлений. Кроме того, Facebook объявила о возвращении технологии распознавания лиц пользователей в Европе и Канаде – семь лет назад суды запретили соцсети использовать функцию, которая предлагала автоматически отмечать людей на фотографиях, поскольку компания без разрешения собирала биометрические данные людей. Теперь европейские и канадские пользователи смогут при желании активировать у себя в настройках сервисы, связанные с распознаванием лиц.

Соцсеть также анонсировала изменения, касающиеся пользователей-подростков. Так, в соответствии с GDPR, в некоторых европейских странах пользователям в возрасте от 13 до 15 лет потребуется разрешение кого-то из родителей или опекуна, чтобы получить возможность просматривать таргетированную рекламу или указать в профиле определенные сведения о себе. Как отмечают в компании, юные пользователи Facebook будут иметь "менее персонализированную" версию соцсети до получения разрешения от старших.

Ожидается, что пользователи Facebook из ЕС начнут получать уведомления о нововведениях и необходимости проверить настройки уже на этой неделе, а вместе с ними они получат и контактные данные сотрудников Facebook, ответственных за защиту данных. Пользователи из других стран получат уведомления позже – точные сроки в компании не раскрывают.

Напомним, GDPR обязывает компании, которые используют персональные данные лиц, находящихся на территории ЕС, хранить эти данные в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечивать их защиту от утечек, не передавать третьим лицам и информировать граждан и органы власти о любой утечке информации в течение 72 часов после обнаружения.