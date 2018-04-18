Разница в 20 лет жизни: смотрите, где в Эстонии жить выгодно и безопасно

На прошлой неделе TAI опубликовал обзор данных о здоровье в различных уездах. Из данных следует, что между уездами существуют большая разница как по уровню безопасности, так и по количестве прожитых лет. Например, мужчины и женщины Ляэнемаа дольше других живут здоровыми (у мужчин — 62 года, у женщин — 67 лет), в то же время в Йыгевамаа у мужчин и женщин этот показатель гораздо ниже (у мужчин — 42 года, у женщин — 48 лет).

Отличается и доля детей. Например, больше всего детей в Тартумаа (18,5 процентов), а меньше всего — в Хийумаа (11,6 процентов). Людей старше 65 лет больше всего в Йыгевамаа (22,7 процентов), а меньше всего в Харьюмаа (17,3 процента).

Меньше всего возможностей в Пыльвамаа: самая низкая трудовая занятость (48,5 процентов), самая низкая в Эстонии средняя брутто-зарплата (864 евро) и самый высокий показатель относительной бедности (32,2 процента). Но больше всего детей в относительной бедности проживает в Валгамаа (46,4 процента). Лучше всего дела обстоят в Харьюмаа, где трудовая занятость составляет 71,3 процента, а средняя брутто-зарплата — 1271 евро. Показатель относительной бедности в Харьюмаа составляет 16 процентов, а среди детей — 13,1 процент.

Чувство безопасности выше у жителей островов, а ниже всего в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Большие различия связаны с темами внутренней безопасности: преступность, смертность от травм, в том числе смерть в пожаре или несчастного случая в воде.