Британия начала расследование против RT, в России пообещали наказать в ответ «Би-Би-Си»

"Ofcom начал сегодня семь расследований по поводу должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT", - отмечается в коммюнике.

"С момента инцидента в Солсбери мы отметили значительное увеличение количества программ в службах RT, которые служат основанием для расследования на предмет возможного нарушения радиовещательного устава Ofcom", - отметил британский регулятор.

В RT, комментируя эту новость, подчеркнули, что редакционная политика телеканала не менялась после инцидента в Солсбери. "Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором", - говорится в заявлении российского вещателя.

Сенатор Андрей Климов, глава комиссии по защите госсуверенитета, указал на политический характер претензий к RT. Климов отметил, что любые санкции в отношении RT повлекут зеркальные меры, в частности по отношению к британской телерадиовещательной компании «Би-Би-Си».

"«Би-Би-Си» это или не «Би-Би-Си», принцип будет один - адекватный и зеркальный", - сказал Климов "Интерфаксу".

"Тучи сгущаются над «Би-Би-Си»", - заявила агентству официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Ofcom.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что ограничения на вещание RT в Великобритании должны получить жесткий ответ со стороны России.

"Если RT показывает весь тот бред, который более месяца несет официальный Лондон и, естественно, это им не нравится, они высказывают свое возмущение, и если они будут закрывать, то, я думаю, мы закроем несколько британских каналов, у них же больше [телеканалов]... Нужно будет закрыть их несколько", - сказал "Интерфаксу" Чепа.

Он отметил, что ответ должен быть более жестким. По его словам, претензии к телеканалу RT в связи с освещением "дела Скрипалей" являются цензурой. Все давление направлено на то, чтобы британский зритель не услышал полноценной, разносторонней и правдивой информации по этим событиям, отметил он. "Надо действовать здесь не симметрично, а жестче", - подчеркнул Чепа.