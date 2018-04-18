среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Фото: вблизи Таллинна Керсти Кальюлайд открыла первое здание депо для спасателей-добровольцев

Фото: вблизи Таллинна Керсти Кальюлайд открыла первое здание депо для спасателей-добровольцев

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Президент Керсти Кальюлайд сегодня приняла участие в церемонии открытия в Кабернеэме под Таллинном первого в Эстонии депо, специально построенного для спасателей-добровольцев на народные средства. Президент встретилась со спасателями Кабернеэме и жителями Анья, способствующими развитию волости.

Четверть стоимости нового спасательного депо в Кабернеэме была собрана местными жителями. В среду открылась первая часть комплекса — здание гаража. Затем по планам местных жителей будут сооружено помещение для проведения семинаров, в последнюю очередь будут построены бытовые помещения для спасателей.

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