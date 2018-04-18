Фото: вблизи Таллинна Керсти Кальюлайд открыла первое здание депо для спасателей-добровольцев

Четверть стоимости нового спасательного депо в Кабернеэме была собрана местными жителями. В среду открылась первая часть комплекса — здание гаража. Затем по планам местных жителей будут сооружено помещение для проведения семинаров, в последнюю очередь будут построены бытовые помещения для спасателей.