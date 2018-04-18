Нападения в российских школах в этом году

Это уже четвертый серьезный инцидент в российских школах с начала года.

15 января двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4-го класса в школе номер 127 в Перми и ранили 15 человек. Самые тяжелые ранения получила учительница. Позже следствие признало это нападение покушением на убийство.

19 января девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова" напал на учащихся 7-го класса школы номер 5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Пострадали шесть человек - пятеро школьников и учительница. Как и в Перми, следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

21 марта в городе Шадринске Курганской области ученица седьмого класса начала стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Семь учеников класса получили синяки и ссадины, сообщила представитель регионального управления МВД.

СМИ сообщали, что школьница из Шадринска снова ходит на занятия. Следствие по делу о нападении на школы в Перми и Бурятии продолжаются, суду предстоит установить мотивы нападавших.