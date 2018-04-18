среда, 18 апреля 2018 г.
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Счастливчик сорвал джекпот в 258 000 евро

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В сегодняшней телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 258 755,80 евро. 

Счастливый билет был куплен в R-Kiosk на Тартуском автовокзале.

Последний джекпот Bingo loto 21 февраля выиграла многодетная мать, которой купленный в интернете лотерейный билет принес более 385 000 евро.

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