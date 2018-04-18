Счастливчик сорвал джекпот в 258 000 евро

Rus.Postimees.eeВпрокСчастливчик сорвал джекпот в 258 000 евроСчастливчик сорвал джекпот в 258 000 евроRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 апреля 2018 г., 21:43ФОТО: Elmo Riig / SakalaВ сегодняшней телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 258 755,80 евро. Счастливый билет был куплен в R-Kiosk на Тартуском автовокзале.Последний джекпот Bingo loto 21 февраля выиграла многодетная мать, которой купленный в интернете лотерейный билет принес более 385 000 евро.bingoджекпотлотерея