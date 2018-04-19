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В Таллинне фургон сбил троих детей

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 18 апреля, около 10.00 в Таллинне у здания Кадриоруской немецкой гимназии произошла авария, в результате которой пострадали трое, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место во дворе по адресу Кивимурру, 9, где выезжавший из-за угла здания фургон Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 44-летний мужчина, сбил трех 11-летних мальчиков.  Скорая помощь оказала двум из них помощь на месте. Отец третьего ребенка позже отвез его в травмпукт Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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