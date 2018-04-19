Профсоюзы предлагают правительству пакет мер по развитию социального диалога

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов Эстонии, отметив, что, по словам лидера организации Пеэпа Петерсона, пакет включает в себя шесть предложений — от восстановления традиции трехсторонних переговоров социальных партнеров до развития более сильного и гибкого трудового законодательства.

«Если мы и в самом деле хотим достигнуть развития экономики и благосостояния уровня Северных стран, мы должны перенять у них и определенные методы работы, основной смысл которых — найти равновесие между интересами участников рынка труда и тем самым способствовать постоянному повышению эффективности экономики», - отметил Петерсон.