четверг, 19 апреля 2018 г.
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Профсоюзы предлагают правительству пакет мер по развитию социального диалога

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Пеэп Петерсон.

ФОТО: Tairo Lutter

В четверг утром делегация профсоюзов Эстонии встретится с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы передать ему составленный профсоюзами пакет мер по развитию социального диалога, в рамках которого его инициаторы хотят добиться повышения производительности экономики и обеспечить более содержательное сотрудничество между работниками, работодателями и правительством.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов Эстонии, отметив, что, по словам лидера организации Пеэпа Петерсона, пакет включает в себя шесть предложений — от восстановления традиции трехсторонних переговоров социальных партнеров до развития более сильного и гибкого трудового законодательства.

«Если мы и в самом деле хотим достигнуть развития экономики и благосостояния уровня Северных стран, мы должны перенять у них и определенные методы работы, основной смысл которых — найти равновесие между интересами участников рынка труда и тем самым способствовать постоянному повышению эффективности экономики», - отметил Петерсон.

Составленный профсоюзами пакет развития социального диалога передан также для ознакомления министру здоровья и труда Евгению Осиновскому и руководителю Центрального союза работодателей Тоомасу Тамсару.

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