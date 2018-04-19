Профсоюзы предлагают правительству пакет мер по развитию социального диалога

В четверг утром делегация профсоюзов Эстонии встретится с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы передать ему составленный профсоюзами пакет мер по развитию социального диалога, в рамках которого его инициаторы хотят добиться повышения производительности экономики и обеспечить более содержательное сотрудничество между работниками, работодателями и правительством.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Центрального союза профсоюзов Эстонии, отметив, что, по словам лидера организации Пеэпа Петерсона, пакет включает в себя шесть предложений — от восстановления традиции трехсторонних переговоров социальных партнеров до развития более сильного и гибкого трудового законодательства.
«Если мы и в самом деле хотим достигнуть развития экономики и благосостояния уровня Северных стран, мы должны перенять у них и определенные методы работы, основной смысл которых — найти равновесие между интересами участников рынка труда и тем самым способствовать постоянному повышению эффективности экономики», - отметил Петерсон.
Составленный профсоюзами пакет развития социального диалога передан также для ознакомления министру здоровья и труда Евгению Осиновскому и руководителю Центрального союза работодателей Тоомасу Тамсару.