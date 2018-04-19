Руководитель железной дороги успел потратить взятку раньше, чем до него добралась КаПо

Член правления Eesti Raudtee Сергей Федоренко взял у подстрекавшего его железнодорожного бизнесмена взятку в размере более 171 000 евро. Большую часть денег высокопоставленный руководитель государственный фирмы успел потратить раньше, чем в декабре прошлого года сотрудники КаПо зашли в его кабинет, пишет Postimees.
Неизвестный широкому кругу общественности 53-летний Федоренко вышел на авансцену 15 декабря прошлого года. Именно в этот день сотрудники Полиции безопасности обыскали его кабинет в главной конторе Eesti Raudtee на Тоомпуйестеэ и задержали как его и подозревающегося в даче взятки Сергея Балыбина, так и двух подозреваемых в посредничестве при даче взятки.
В тот день в кабинете Федоренко нашли 2830 евро наличными, полученные в виде взятки. Правда, выяснилось, что это далеко не все. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в результате умышленного преступления Федоренко получил имущества на 171 902 евро, 135 252 евро из которых он уже успел потратить. Речь шла о наличных деньгах. Во время задержания у руководителя железной дороги нашли еще более 33 000 евро, которые конфисковали.
В конце марта Федоренко заключил с Государственной прокуратурой соглашение. Государственный прокурор Лаура Фельдманис потребовала приговорить Федоренко за получение взятки в больших размерах и за посредничество в даче взяток к полутора годам лишения свободы, из которых реально нужно было отсидеть чуть больше трех месяцев.
Но с конца марта Федоренко стал свободным человеком, поскольку на момент вынесения приговора успел провести назначенный ему срок в камере во время предварительного заключения, а оставшиеся год и два месяца он должен отбыть условно.
Кроме конфискованных 33 000 евро, согласно заключенному с Государственной прокуратурой соглашению, он должен вернуть государству 80 350 евро в покрытие дохода, полученного преступным путем.
«В данном случае Государственная прокуратура учла, что с Сергеем Федоренко в виде согласительного производства было возможно достичь компромисса, который быстро положил конец его преступной деятельности и позволил получить с него большую часть денег, полученных им преступным путем, не растрачивая ресурсы правовой системы на многолетнее судебное производство, - объяснила Фельманис ход договора. – До обвинительного приговора дошли примерно через полгода после возбуждения уголовного дела».
Поскольку в уголовном деле Федоренко есть еще пять подозреваемых, производство в отношении которых еще продолжается, государственный прокурор не стала раскрывать, кто, когда и за что давал Федоренко взятки.
Известно, что Федоренко был членом правления и директором по движению Eesti Raudtee с 14 января 2009 года.
Он отвечал за организацию движения: под его управлением было все, что касалось движения локомотивов и организации графиков поездов. Таким образом, Федоренко был весьма важной фигурой в железнодорожном бизнесе. Например, у него была возможность отдать какому-то составу предпочтение, или назначить штраф.
Ранее Postimees писал, что в даче взятки Федоренко обвиняется председатель правления фирмы E.R.S. Сергей Балыбин. Это предприятие является второй в Эстонии фирмой, оказывающие услуги по перевозке грузов. Первой является государственная EVR Cargo.
Eesti Raudtee согласовывает графики движения перевозящих грузы фирм и организует пересечение границы поездами. Четыре года назад E.R.S.достиг с Eesti Raudtee договоренности, согласно которой фирма начала сама осуществлять пограничные процедуры в сотрудничестве со своим дочерним предприятием RVT.
Для того чтобы теперь Федоренко смог выплатить к апрелю 2019 года требуемые с него 80 000 евро в пользу государства, его участок земли в Пирита и дом связали с ипотекой. Кроме того, у Федоренко в сособственности имеются две квартиры в центре Таллинна.
Какое наказание получат Балыбин и другие подозреваемые, должно выясниться в ближайшее время.
Железная дорога соблазняет к подозрительным поступкам
Случай Сергея Федоренко не единственное подозрение в получении взятки или присвоениях на железной дороге. В марте 2016 года Полиция безопасности задержала руководителя департамента связи и безопасности Eesti Raudtee Индрека Сюльда, которого подозревают в нарушении правил в организации конкурсов на госзаказ.
Согласно обвинению, Сюльд подстрекал подделывать и использовать документы члена правления предприятия, участвовавшего в одном из госзаказов. Нарушение ограничений при ведении производства заключалось в том, что Сюльд участвовал как представитель Eesti Raudtee в принятии решений и осуществлении производства по госзаказу в интересах фирмы, связанной с самим собой. Предварительное заседание по этому делу пройдет в апреле этого года.