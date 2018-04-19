Фентанил вернулся на рынок: число смертей от передозировки наркотиков растет

Согласно статистике Институра развития здоровья (TAI) за прошлый год, хотя число смертей от приема наркотиков сравнимо с позапрошлогодними показателями, например, в Таллинне количество вызовов скорой помощи, связанных с передозировкой наркотиков, продолжает расти. Например, в 2017 году таких вызовов было почти на 200 больше, чем в 2016-ом.

По словам заведующей отделом профилактики инфекционных заболеваний и наркомании TAI Алены Курбатовой, в основном это связан с появлением на рынке новых и более сильнодействующих наркотиков. В качестве примера она привела чрезвычайно сильнодействующий карфентанил, который в тысячи раз крепче простого фентанила. «К фентанилу подмешивали более крепкие аналоги, но человек не знал и не умел выбирать дозировку, так как столкнулся с более сильнодействующим наркотиком», - сказала Курбатова.

Несмотря на то, что Курбатова положительно отзывается о хорошей работе полиции и прокуратуре, она не скрывает, чо ентанил потихоньку возвращается на рынок. «Он не так доступен, как раньше, но тем не менее на рынок он проникает», - сообщила она, а также отметила, что плохая доступность наркотика привела к снижению числа смертей от передозировок наркотиков, поскольку вместо фентанила стали потреблять менее крепкие наркотики.

Колются всем подряд

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованными преступлениями Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, последние три месяца прошлого года показали, что доступность фентанила существенно снизилась. В то же время, по его словам, это не привело к тому, что наркозависимые стали обращаться за помощью, так как они просто начали употреблять другие более доступные наркотики. Пикаро сообщил, что в крови одного из умерших от передозировки мужчины было обнаружено множество разных видов наркотиков (метадон, амфетамин, кокаин и т.д.), что говорит о том, что наркоманы пытаются заменить фентанил всем, что попадает под руку.

В то же время Пикаро не согласен с заявлениями о том, что фентанил возвращается на рынок в прежних объемах. «Наркополиция делает все возможное, чтобы препятствовать продаже наркотика. Особенно несовершеннолетним», - сказал он.

Число колющихся наркоманов снижается

П данным TAI, за год средний возраст умерших от передозировки наркотиков людей вырос почти на 10 лет – с 28 до 35. ПО словам Курбатовой, это говорит о том, что молодежь стала реже употреблять наркотики. «Обычно к нам за помощью обращаются люди за 30, которые имеют как минимум десятилетний стаж приема наркотиков . Средний возраст жертв указывает на то, кто именно является целевой аудиторией», - пояснила она.

По мнению Курбатовой, все смерти, произошедшие от приема наркотиков, можно предотвратить, поскольку имеется множество возможностей оказания помощи таким людям. «Нельзя мириться с таким большим количеством смертей от передозировки наркотиков. Должно изменится отношение общества, чтобы мы могли сделать больше», - сказала она.