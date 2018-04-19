В Европарламенте хотят заслушать Цукерберга из-за скандала об утечке данных

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей. Об этом в среду, 18 апреля, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы "просто так просмотреть его". Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение. Руководство компании пока не прокомментировала заявление еврокомиссара.

На минувшей неделе Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев. На следующий вторник в Сан-Франциско должна состояться встреча руководителя Facebook и еврокомиссара Андруса Ансипа.