Великолепный Кучеров чуть не убил финна

Три очка Кучерова помогли "Тампе" сломить сопротивление "Нью-Джерси" и поставить "Девилз" на грань катастрофы. Серия переезжает во Флориду, но долго там не задержится - еще одна победа "Молний" и для "Девилс" сезон окончен. Кучеров отличился, кстати, и не в совсем приятном моменте: в первом периоде форвард Кучеров, выполняя силовой прием, ударил финна Сами Ватанена плечом в голову. После случившегося Ватанен на льду больше не появлялся. За весь матч его игровое время составило 6 минут и 46 секунд. В действиях россиянина судьи не усмотрели нарушения правил. Также Кучеров один из трех лучших бомбардиров этого Кубка Стэнли - форвард набрал очки во всех играх текущего плей-офф. В четырех играх на его счету 9 (4+5) баллов. Кучеров делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли с Сидни Кросби («Питтсбург») и Давидом Пастрняком («Бостон»).