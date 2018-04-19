Великолепный Кучеров чуть не убил финна

Четыре матча первого раунда Кубка Стэнли состоялись сегодня ночью в НХЛ.
Три очка Кучерова помогли "Тампе" сломить сопротивление "Нью-Джерси" и поставить "Девилз" на грань катастрофы. Серия переезжает во Флориду, но долго там не задержится - еще одна победа "Молний" и для "Девилс" сезон окончен. Кучеров отличился, кстати, и не в совсем приятном моменте: в первом периоде форвард Кучеров, выполняя силовой прием, ударил финна Сами Ватанена плечом в голову. После случившегося Ватанен на льду больше не появлялся. За весь матч его игровое время составило 6 минут и 46 секунд. В действиях россиянина судьи не усмотрели нарушения правил. Также Кучеров один из трех лучших бомбардиров этого Кубка Стэнли - форвард набрал очки во всех играх текущего плей-офф. В четырех играх на его счету 9 (4+5) баллов. Кучеров делит первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли с Сидни Кросби («Питтсбург») и Давидом Пастрняком («Бостон»).
Кросби и Малкин помогли "Питтсбургу" разгромить 5:0 "Филадельфию". Малкин забросил победную шайбу и отдал один результативный пас, а Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба в плей-офф.
В четвертом матче серии с «Филадельфией» (5:0) канадец забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, Кросби вышел на первое место в истории «Пингвинс» по количеству набранных очков в Кубке Стэнли, опередив Марио Лемье. В активе Кросби стало 173 (62+111) очка. На счету Лемье было 172 (79+96) балла. Опередить Лемье может и Малкин, который на данный момент отстает от Лемье на 10 очков.
"Анахайм" вслед за "Лос-Анджелесом" отправляется на отдых: "Утки" ничего не смогли противопоставить "Акулам" из "Сан-Хосе" и заканчивают свой сезон разгромом в четырехматчевом поединке.
Результаты матчей
Филадельфия – Питтсбург – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) (счет в серии 1:3)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) (счет в серии 1:3)
Колорадо – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) (счет в серии 1:2)
Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) (счет в серии 4:0)