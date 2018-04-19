четверг, 19 апреля 2018 г.
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У Пирита-теэ нашли таинственные трубы, которые могут быть причиной вони

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От Таллиннского залива исходит неприятный запах, который вызывают разлагающиеся водоросли.

ФОТО: Raigo Pajula

У Министерства окружающей среды нет точной информации о том, как много труб уводят сточные воды с Пирита-теэ в Таллинне в море, и кому они принадлежат. Если попадающая в море дождевая вода богата питательными веществами, это хорошо влияет на рост водорослей, при разложении которых летом известное место отдыха начинает невыносимо вонять, пишет Postimees.

Изучая причины вони в Таллиннском заливе, ученые нашли целый ряд труб, уходящих в море, которые не отмечены ни в каких документах. Таким образом, неизвестно, откуда эти трубы идут и насколько чистая вода по ним проходит, сообщила «Актуальная камера».

Вчера утром отвечающие за охрану окружающей среды чиновники гуляли по улице Пикксильма до Pirita Spa и водили пальцем по карте, чтобы сверить: у каких труб есть разрешение от охраны окружающей среды, а у каких нет.

Результат оказался ужасающим. На шестикилометровом отрезке у моря насчитали 15 труб, 12 из которых работали, и только шесть из них находятся на учете в регистре окружающей среды.

Руководитель отдела морской окружающей среды Министерства окружающей среды Рене Рейснер сказал, что трубы идут с территории города и несут в себе сточные или сбросовые воды, различить которые на глаз невозможно: «Но у каждой трубы и того, что по ним течет, должен быть прямой собственник и ответственное лицо».

Рейснер заверил, что прибрежная зона у Пирита-теэ очень чувствительна и поток сточных вод с веществами влияет на рост водорослей. Поэтому министерство будет выяснять собственников труб. Из вытекающей из труб воды будут взяты пробы и если они не отвечают требованиям, собственника обяжут очищать воду до того, как она попадает в море.

Другая тема – поступающий на берег вместе со сточными водами мусор. По словам Рейнера, нужно подумать, как этот мусор вылавливать.

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